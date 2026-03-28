Las autoridades capturaron a dos personas señaladas de estar implicadas en el secuestro de Diana Ospina, la mujer que desapareció en Bogotá luego de salir de rumba.

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De acuerdo con versiones iniciales, los detenidos ya se encuentran en audiencias de legalización de captura, en medio del proceso judicial que busca esclarecer lo ocurrido con la víctima.

El caso desató gran preocupación en la capital, especialmente por las circunstancias en las que se produjo la desaparición de la mujer.

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#ATENCIÓN | Dos de los implicados en el secuestro de Diana Ospina, la mujer que salió de una discoteca en Bogotá y desapareció el pasado 22 de febrero, fueron capturados y en este momento se encuentran en la audiencia de judicialización. https://t.co/R0kxQZ2KMp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 28, 2026

Qué se sabe del secuestro de Diana Ospina

Diana Ospina fue víctima de un secuestro extorsivo en la madrugada del 22 de febrero, cuando salía de una discoteca en Bogotá.

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Según las autoridades, el caso estuvo marcado por exigencias económicas, lo que lo configura como un delito de alto impacto y prioridad para los organismos de seguridad.

Durante varias semanas, las autoridades adelantaron labores de investigación e inteligencia para dar con los responsables, lo que finalmente permitió identificar y capturar a dos de los presuntos implicados.

Audiencias y avance del proceso judicial

Tras su captura, los sospechosos fueron puestos a disposición de la justicia y actualmente avanzan las audiencias de legalización, en las que se definirá la validez del procedimiento y los próximos pasos del proceso.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más detalles sobre el caso, incluyendo el grado de participación de los capturados y si hay más personas involucradas en este secuestro.

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