Las autoridades investigan el paradero de una mujer identificada como ‘Paula’, quien estaría vinculada a una red criminal que selecciona víctimas en zonas de rumba para secuestrarlas y practicar el denominado ‘paseo millonario’ a bordo de taxis Bogotá como fue el caso del profesor Neill Cubides.

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(Vea: Destapan inesperada conexión entre crimen de profesor Neill Cubides y secuestro de Diana Ospina)

Pesquisas se centran en la posible implicación de ‘Paula’ en el caso de Cubides, quien murió luego de ser víctima de secuestro extorsivo. La mujer también es conocida como la marcadora, según informó un investigador a El Tiempo.

La mujer se encargaría de identificar dentro de los establecimientos de rumba a personas que parecen vulnerables y requieren servicio de taxi, para luego retenerlos en contra de su voluntad y despojados de sus pertenencias o, en casos extremos, llevados a situaciones de secuestro, como fue el caso de Diana Ospina.

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“Ella es la que se encarga de entrar a las discotecas, restaurantes y rumbeaderos en la zona T, Galerías, Modelia y la Primero de Mayo para identificar a las posibles víctimas”, indicó el informante al citado medio.

Cuatro personas fueron capturadas por el crimen del profesor Neill Cubides

En paralelo, cuatro personas han sido capturadas por su presunta relación con el secuestro y homicidio de Cubides, a quienes la Fiscalía les imputó cargos por secuestro agravado y homicidio, aunque la familia exige que se capture a todos los responsables del crimen y se esclarezca la ruta completa de los hechos.

De acuerdo con cámaras de seguridad, el profesor universitario Neill Cubides fue visto por última vez la noche del 15 de enero en esa zona antes de abordar un taxi, lo que permitió seguirle la pista a los señalados del homicidio.

Las autoridades reiteran el llamado a reportar cualquier información que pueda contribuir a la captura de Paula y a la desarticulación de estas bandas, mientras se avanza en la reconstrucción de la noche en la que Cubides desapareció.

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