Un caso paralizó al país hace unos días. Se trataba de una presunta megaestafa en Medellín relacionada con la compraventa de vehículos de alta y media gama a través de concesionarios ubicados en zonas exclusivas de la ciudad.

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Más de 500 personas habrían sido afectadas tras entregar sus carros en consignación o para permuta a un comerciante identificado como Yovany Quintero Saldarriaga, cuyos negocios incluían empresas como Autosur y otros establecimientos investigados, detalla El Tiempo.

Los vehículos, que incluían marcas como Toyota, Mazda, Mercedes y BMW, desaparecieron sin que los propietarios recibieran el dinero correspondiente.

Las víctimas sostienen que el empresario murió el pasado 14 de marzo, en un aparente hecho autoinfligido, luego de lanzarse desde un edificio, añade ese medio.

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Antes de su muerte, habría dejado una carta a su familia en la que pedía perdón y explicaba que tomó esa decisión debido a deudas económicas.

Las autoridades adelantan una investigación unificada con más de 500 denuncias, incluyendo casos de inversionistas extranjeros.

El caso dio un giro impensado, ya que también se analizan posibles vínculos del comerciante con bandas criminales de Medellín, que presuntamente lo habrían presionado, resalta ese periódico.

Según investigadores, el dinero de nuevos clientes habría sido usado para cubrir deudas previas, lo que sugiere un esquema fraudulento. Mientras tanto, algunos vehículos han sido rastreados mediante cámaras y parcialmente recuperados.

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