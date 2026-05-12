Un fuerte accidente de tránsito volvió a encender las alarmas en las vías de Cundinamarca. El siniestro ocurrió en la tarde del 12 de mayo en la carretera Bogotá–Mesitas, a la altura del sector Puerto Rico, luego de un choque entre dos motocicletas que terminó con un saldo fatal.

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El impacto dejó dos personas sin vida en el lugar de los hechos y otras dos con lesiones de consideración, lo que obligó a la activación inmediata de los organismos de emergencia en la zona.

Según últimos reportes, una de las víctimas mortales sería un menor de edad, estudiante de una institución educativa del municipio de San Antonio del Tequendama.

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#CUNDINAMARCA. La tarde de este 12MAY, se presentó siniestro vial con fatalidad en la vía Bogotá – Mesitas del Colegio, en el sector conocido como Puerto Rico. Involucró dos motocicletas, lamentablemente dejó dos personas muertas entre ellas un menor de edad y otras dos heridas… pic.twitter.com/CWxcSYWnHm — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 12, 2026

Emergencia y traslado de heridos en Cundinamarca

Luego del reporte del accidente, unidades de ambulancia llegaron rápidamente al punto para atender a los heridos, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial en Mesitas del Colegio, donde reciben atención médica especializada.

En el sitio también hicieron presencia organismos de socorro como cuerpos de bomberos de San Antonio del Tequendama y El Colegio, además de unidades de la Policía del sector, quienes apoyaron el control de la vía y la atención de la emergencia.

Las autoridades de tránsito explicaron que el choque causó una fuerte congestión vehicular en este corredor vial, uno de los más transitados del occidente de Cundinamarca, mientras avanzaban las labores de inspección y levantamiento de información.

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Con el paso de las horas, se logró establecer la identidad de otra de las víctimas fatales, un hombre de 42 años que trabajaba como conductor en una empresa de transporte de la región.

Hasta el momento, continúan recopilando información para determinar las causas exactas del accidente y la identidad de las otras personas involucradas, mientras se mantiene la investigación abierta sobre lo ocurrido en este trágico hecho vial.

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