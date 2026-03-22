Un escándalo de grandes proporciones sacude a Medellín, donde cientos de personas denuncian la desaparición de sus vehículos en lo que sería una presunta estafa masiva vinculada a reconocidos concesionarios. El caso ya genera la reacción de las autoridades y del propio alcalde Federico Gutiérrez.

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“Frente al caso de estafas en algunos concesionarios de vehículos, ya hemos hablado desde la alcaldía con algunas de las víctimas. Son muchas y se trata de un caso que involucra al menos tres empresas fachada”, escribió el mandatario en sus redes sociales, confirmando la gravedad de la situación.

Las alarmas se encendieron cuando clientes de concesionarios como AutoSur y Autos MG comenzaron a denunciar retrasos sospechosos en negocios relacionados con la compra, venta o permuta de vehículos de alta y media gama. Muchos de ellos aseguran haber entregado millonarios anticipos o incluso sus carros, confiando en que serían vendidos rápidamente.

Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando regresaron a reclamar respuestas: los locales estaban cerrados, los vehículos en exhibición habían desaparecido y solo encontraron avisos en los que se informaba que el dueño del negocio había muerto. Como único canal de contacto, dejaron dos números de WhatsApp.

“Nos dijeron que había sucedido una tragedia, que el dueño había muerto. Pero nuestros carros no aparecen”, relató uno de los afectados a El Tiempo, quien buscaba cambiar su camioneta por una nueva.

La investigación del diario permitió establecer que el empresario al que hacen referencia sería Yovany Quintero Saldarriaga, quien figura como fallecido el pasado 14 de marzo. Según el acta de defunción, su cuerpo fue levantado en una vivienda ubicada en Envigado, lo que activó la intervención de las autoridades.

Fuentes judiciales señalan que inicialmente se indaga si fue una muerte por decisión propia, aunque no se descartan otras hipótesis. En paralelo, las autoridades revisan los vínculos del empresario con distintas firmas, entre ellas Sky Services Group S.A.S., en la que aparecerían personas cercanas a su entorno y conexiones con los concesionarios implicados.

Además, se conoció que Quintero Saldarriaga tenía procesos en su contra por cobro de dinero y antecedentes empresariales, como la cancelación de la matrícula de una compañía llamada Framon’s Tiendas, lo que ahora hace parte del contexto que analizan los investigadores.

El alcance del caso es cada vez mayor. Ya son cerca de 450 las víctimas —entre comerciantes y profesionales— que aseguran haber entregado vehículos y dinero, con contratos firmados, pero sin recibir respuesta ni compensación. Algunos incluso relatan que los concesionarios tenían presencia en zonas exclusivas como Premium Plaza y la Milla de Oro, lo que les generaba confianza.

“Sacaron todos los carros durante la noche del fin de semana. Algunos se salvaron porque los dueños no dejaron las llaves”, explicó otra víctima, evidenciando la magnitud de la operación.

Historias como la de Agustín Vásquez reflejan el impacto del caso. Él entregó su camioneta Volkswagen Amarok, avaluada en más de 100 millones de pesos, y solo recibió 3 millones. Cuando regresó al concesionario, ya no había rastro de su vehículo ni de la operación.

Ante la avalancha de denuncias, la Alcaldía de Medellín activó un trabajo conjunto con la Fiscalía y la policía judicial, creando una mesa priorizada para investigar lo ocurrido. Además, las víctimas se están organizando a través de plataformas digitales para presentar una denuncia colectiva por estafa masiva.

Por ahora, los concesionarios implicados han respondido únicamente por WhatsApp, asegurando que adelantan una auditoría interna y reiterando la muerte de su propietario como explicación de la situación.

Mientras tanto, el caso ya tiene asignada una fiscal y avanza en medio de múltiples interrogantes: el paradero de los vehículos, el destino del dinero y si detrás de todo existió una estructura organizada para engañar a cientos de personas.

Las autoridades buscan ahora determinar responsabilidades en lo que podría convertirse en una de las estafas más grandes recientes en el sector automotor de la ciudad.

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