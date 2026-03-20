Las nuevas revelaciones del caso de Juan Felipe Rincón abrieron de nuevo la herida en un asesinato que provocó la conmoción de la opinión pública en Colombia, más con los hechos que salieron a flote.

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El fiscal Andrés Marín fue el encargado de poner sobre la mesa un supuesto plan que se desarrolló y en el que habría estado como primera intención una agresión física, pero detrás se mencionó la pretensión del hurto del celular y el suministro de sustancias psicoactivas a una menor de edad, un oscuro panorama en una historia de por si ya perturbadora.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el ente acusador expuso una serie de pruebas que sugieren la existencia de un plan criminal meticulosamente orquestado para atraer al joven a una trampa mortal. Según el relato de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 13 y el 24 de noviembre de 2024, teniendo como víctima al hijo del general William Rincón, actual director de la Policía Nacional.

La trama comenzó a gestarse en el entorno digital, específicamente a través de una transmisión en la red social TikTok. Desde un perfil falso, los presuntos agresores establecieron un primer contacto con el joven para iniciar una estrategia de engaño.

El ente investigador señaló que los implicados manipularon identidades y modificaron nombres de usuario en plataformas como Instagram para generar confianza. Lo más alarmante de la denuncia es el uso de una menor de tan solo 10 años de edad para facilitar la ejecución de estos actos delictivos.

Dentro del expediente se menciona que Katherine Sotelo Torres lanzó acusaciones sin sustento contra Rincón, señalándolo de mantener conversaciones de contenido inapropiado con su hija.

El fiscal Marín indicó que estas afirmaciones se produjeron mientras la mujer se encontraba bajo el posible efecto de sustancias alucinógenas en una propiedad en Bogotá.

Además, la investigación sugiere que a la menor de edad también le suministraron sustancias psicoactivas como parte de la estrategia para instrumentalizarla en el plan que buscaba incriminar y perjudicar al joven.

El objetivo final de este engaño era conducir a Juan Felipe Rincón hasta un inmueble ubicado en el barrio Quiroga, en el sur de la capital colombiana. En este lugar, que presuntamente funcionaba como un centro de expendio de drogas, se habría planeado propinarle una violenta golpiza bajo el liderazgo de Andrés Camilo Sotelo Torres.

La Fiscalía sostiene que el joven fue atraído bajo falsas pretensiones, siendo víctima de una red que combinó el uso de redes sociales, identidades falsas y manipulación de menores para concretar el ataque.

Estas nuevas revelaciones han provocado un profundo impacto en la opinión pública, pues evidencian la peligrosidad de las redes de engaño digital y la vulnerabilidad de los jóvenes frente a planes criminales estructurados.

El proceso continúa avanzando mientras las autoridades buscan determinar la responsabilidad total de cada uno de los implicados en este trágico episodio que enluta a la institución policial y a la sociedad.

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