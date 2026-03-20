Así como en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay surgieron pruebas determinantes para avanzar a la resolución de detalles claves, otra investigación muy mediática tuvo revelaciones importantes.

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El proceso sobre la muerte de Juan Felipe Rincón tuvo un capítulo impactante por la presentación que hizo el fiscal Andrés Marín sobre los supuestos hechos con lo que serían nuevas revelaciones sobre lo sucedido.

Así lo replicó Caracol Radio a través de la cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) de una de sus periodistas, donde es posible escuchar los detalles escalofriantes de ese episodio.

El fiscal indicó que Katherine Sotelo Torres acusó sin pruebas Rincón de participar por medio de Instagram en presuntas conversaciones subidas de tono con la hija de 10 años de esa mujer.

Según el relato como parte de la imputación de cargos en el caso de Juan Felipe Rincón, eso sucedió cuando ella estaba en el segundo piso de la propiedad en Bogotá, presuntamente bajo el influjo de sustancias alucinógenas.

El supuesto plan criminal llevó a un cambio de nombres y usuarios en las redes sociales para engañar al joven, usando a la menor (SVB) para ejecutar los supuestos hechos delictivos. Incluso, mencionó que a la niña mencionada le suministraron sustancias psicoactivas.

Estos hechos se habrían presentado entre el 13 y el 24 de noviembre de 2024 en contra del hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional. Según la Fiscalía, el primer contacto fue desde de un perfil falso en medio de una transmisión de la red social de Tik Tok.

La intención era que el joven fuera a una propiedad en el barrio Quiroga del sur de Bogotá, sitio en el que se le daría la golpiza en cuestión liderados por Andrés Camilo Sotelo Torres y en donde se indicó que, al parecer, expendían sustancias psicoactivas.

¿Qué pasó en el asesinato de Juan Felipe Rincón?

El asesinato de Juan Felipe Rincón es un caso que ha conmocionado a la opinión pública colombiana debido a la brutalidad del ataque y el entorno donde ocurrieron los hechos.

Rincón, un joven cuya vida fue segada de manera violenta, se convirtió en el centro de una investigación judicial que buscaba esclarecer los motivos detrás de un crimen que parecía haber sido planeado con antelación.

Según los reportes policiales, la víctima fue interceptada en un sector residencial donde sus agresores utilizaron armas de fuego para terminar con su vida de forma inmediata.

Las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación indicaron que el ataque no fue un evento aislado o un intento de robo fallido. Por el contrario, las autoridades manejaron desde el principio la hipótesis de un ajuste de cuentas o una retaliación, debido a la precisión con la que actuaron los sicarios.

El seguimiento a través de cámaras de seguridad del sector permitió identificar la ruta de escape de los sospechosos, quienes se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, una modalidad común en este tipo de delitos urbanos en Colombia.

El proceso judicial avanzó con la captura de varios individuos presuntamente vinculados a estructuras criminales locales. Durante las audiencias de imputación de cargos, se revelaron detalles sobre seguimientos previos que los victimarios habrían realizado a Juan Felipe Rincón semanas antes del homicidio.

La familia de la víctima ha exigido justicia de manera constante, denunciando que el joven no tenía amenazas previas conocidas, lo que aumentó el misterio y la indignación social en torno al caso.

Este suceso resalta la problemática de seguridad que enfrentan las principales ciudades del país, donde el sicariato sigue siendo una de las mayores preocupaciones para las autoridades locales y nacionales. El caso de Rincón permanece en la memoria colectiva como un recordatorio de la necesidad de fortalecer los sistemas de inteligencia y vigilancia para prevenir actos violentos en zonas públicas. El desenlace judicial de los responsables sigue siendo monitoreado por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación especializados en temas judiciales.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: