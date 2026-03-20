El caso por el envenenamiento con talio en Bogotá sigue avanzando en medio de nuevas líneas de investigación contra Zulma Guzmán. En las más recientes diligencias judiciales, las autoridades plantearon varias hipótesis sobre cómo habría accedido al químico utilizado en el ataque.

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De acuerdo con información conocida en audiencias recientes, uno de los principales interrogantes se centra en el origen del talio, una sustancia de uso restringido y difícil acceso. Las autoridades analizan distintas líneas que buscan esclarecer si su obtención fue directa o mediante intermediarios, en un contexto que apunta a una posible planificación del crimen.

Según informó El Tiempo, entre las hipótesis que se manejan, se contempla que el químico pudo haber sido adquirido a través de contactos internacionales (en Argentina) o en el mercado negro, dada la complejidad para conseguir este tipo de sustancia. También se estudia si existió apoyo logístico de terceros, lo que ampliaría el alcance de la investigación.

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Otro de los puntos bajo análisis es la relación entre la presunta obtención del talio y la salida del país de la empresaria. Para los investigadores, los movimientos previos a su viaje podrían aportar pistas sobre la preparación del plan y la forma en que se habrían coordinado los hechos, lo que configura una línea investigativa clave dentro del proceso.

El expediente también permite establecer que el envenenamiento no habría sido un hecho aislado. Otros indicios sugieren que el uso de talio pudo repetirse en diferentes episodios, lo que podría catalogar a Guzmán como una “asesina serial”.

Este caso, que conmocionó al país por la muerte de dos menores de edad, continúa en etapa de recolección de pruebas mientras avanza el proceso judicial internacional. En paralelo, se mantiene la expectativa por la eventual extradición de la señalada, en medio de un proceso que sigue en curso y que podría extenderse durante 2026.

Los tres envíos con frambuesas envenenadas que hizo Zulma Guzmán

Dentro del proceso, las autoridades identificaron tres episodios que serían clave para entender el patrón de envíos relacionados con el caso. Según información revelada por el citado medio estos hechos no corresponden a un solo momento, sino a diferentes entregas que hoy hacen parte de la investigación.

El primero ocurrió en abril de 2025, cuando se envió un paquete con frambuesas contaminadas al apartamento en Bogotá donde se encontraban las menores de edad. Este hecho es el que desencadenó la investigación y permitió rastrear otros movimientos similares dentro del expediente, marcando un punto central en el caso por el envenenamiento.

Un segundo caso se remonta al 8 de enero de 2025. De acuerdo con lo publicado por El Tiempo, ese envío habría tenido como destinataria a su cuñada, Elvira María Restrepo, lo que amplió el alcance de las indagaciones y llevó a las autoridades a revisar si existían antecedentes bajo el mismo método, lo que configura una posible reiteración.

El tercer episodio, del que aún hay pocos detalles, está relacionado con un paquete que habría llegado a la recepción de un consultorio médico, lugar al que acudió días después de los hechos ocurridos con las menores. Este punto sigue bajo verificación y hace parte de una línea investigativa en desarrollo.

Según el medio citado, todos estos envíos se habrían hecho bajo una modalidad similar y con el uso de un mismo número de celular para solicitar los servicios de mensajería. Este elemento refuerza la hipótesis de un patrón que ahora es analizado por las autoridades dentro del proceso.

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