El proceso de extradición de Zulma Guzmán Castro, señalada por su presunta participación en el envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos niñas en Bogotá, tendría un nuevo giro por la estrategia jurídica que prepara su defensa en el Reino Unido.

Los abogados de la mujer intentarían argumentar que su traslado a Colombia podría vulnerar sus derechos fundamentales, especialmente en lo relacionado con las condiciones de reclusión.

De acuerdo con lo revelado por El Tiempo, la Fiscalía británica advirtió que la defensa alegaría posibles riesgos asociados a un eventual trato inhumano o degradante en cárceles colombianas, argumento sustentado en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por esta razón, las autoridades del Reino Unido solicitaron al Estado colombiano información detallada sobre el centro penitenciario al que sería enviada Guzmán en caso de concretarse la extradición, así como la autorización para que un experto internacional inspeccione las condiciones del lugar.

Petición de Reino Unido a Fiscalía colombiana y fecha clave

Las solicitudes incluyen plazos específicos para que Colombia entregue la documentación requerida, requisito indispensable para que el proceso judicial continúe ante tribunales británicos. De acuerdo con Caracol Radio, las autoridades colombianas tendrían hasta el 9 de marzo para responder a esa solicitud.

Mientras tanto, entidades colombianas adelantan coordinaciones internas para definir un establecimiento carcelario que cumpla estándares internacionales y responda a los cuestionamientos planteados por la defensa.

La mujer es requerida por la justicia colombiana por hechos ocurridos en abril de 2025, cuando presuntamente se coordinó el envío de frambuesas contaminadas con talio a una vivienda en el norte de Bogotá.

Los productos fueron consumidos por varias personas, situación que provocó la muerte de dos menores y dejó a otras víctimas con graves secuelas de salud, motivo por el cual enfrenta cargos por homicidio agravado y tentativa de homicidio.

Actualmente, Guzmán permanece detenida en el Reino Unido a disposición de las autoridades judiciales de ese país, mientras se define si procede su entrega a Colombia para enfrentar el proceso penal en su contra.

