Para este 19 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro convocó una nueva jornada de movilizaciones en Colombia en defensa del aumento del salario mínimo, luego de la controversia jurídica que rodea el decreto del Gobierno nacional.

(Vea también: Gobierno presentó recurso para levantar suspensión al alza del 23 % del salario mínimo)

La convocatoria incluye la participación de centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales en distintas regiones del país y en las principales ciudades.

Esas concentraciones se desarrollarán en plazas principales, parques y puntos emblemáticos desde donde partirán marchas o plantones, según informó el mandatario.

Hoy a las 7 pm hablo por la televisión sobre el salario vital. El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia. El lunes espero resultados de la reunión de concertación. Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra. La sentencia de… pic.twitter.com/sAXKTH8H1T — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 15, 2026

Movilizaciones en Bogotá: horarios y puntos de concentración

En Bogotá, la jornada de movilizaciones por el salario mínimo tendrá actividades desde la mañana y una concentración principal en horas de la tarde. Organizaciones sindicales y sociales convocaron a marchas que partirán desde distintos sectores de la ciudad con destino al centro histórico, donde se espera la mayor asistencia de manifestantes.

Durante la tarde, los participantes confluirán en la Plaza de Bolívar, punto que funcionará como escenario central de concentraciones y discursos. Las autoridades locales prevén posibles afectaciones en la movilidad en corredores viales cercanos al centro, por lo que se recomienda a los ciudadanos planificar desplazamientos con anticipación.

De acuerdo con la FM, los horarios clave son:

8:00 a. m.: inicio de movilizaciones en distintos sectores de la ciudad.

inicio de movilizaciones en distintos sectores de la ciudad. 10:00 a. m.: marchas en desarrollo hacia el centro de Bogotá.

marchas en desarrollo hacia el centro de Bogotá. 2:00 p. m.: llegada progresiva de manifestantes al centro histórico.

llegada progresiva de manifestantes al centro histórico. 4:00 p. m.: concentración principal en la Plaza de Bolívar.

Puntos de concentración en Medellín y otras ciudades

Medellín– 9:00 a. m.: los manifestantes se reunirán en la carrera 46 entre calles 38 y 40, frente al Centro Cívico.

los manifestantes se reunirán en la carrera 46 entre calles 38 y 40, frente al Cali – 4:00 p. m.: la jornada tendrá como punto de encuentro la plazoleta de San Francisco, en horas de la tarde.

Bucaramanga – 4:00 p. m.: la convocatoria se concentrará en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de la ciudad.

Cúcuta – 8:00 a. m.: los asistentes se reunirán en la Terminal de Transportes, con movilización prevista por importantes vías urbanas.

Montería – 8:00 a. m.: el punto definido es el parque Simón Bolívar, frente a la Gobernación.

Pereira – 9:00 a. m.: la concentración será en la Plaza de Bolívar.

Manizales – 9:00 a. m.: la jornada se programó frente al Palacio de Justicia.

Ibagué – 8:00 a. m.: la movilización comenzará en el parque Manuel Murillo Toro.

Valledupar – 8:00 a. m.: los organizadores citaron a los participantes en instalaciones del SENA de la ciudad.

Barranquila – 9:00 a. m.: la concentración será en Centro Cívico (carrera 45 con calle 38)

Motivo de las movilizaciones

El Gobierno nacional y organizaciones sindicales marcharán luego de la suspensión del decreto de aumento del Salario Mínimo por parte del Consejo de Estado.

Las centrales obreras y el propio mandatario consideran que el aumento cuenta con sustento económico y constitucional, por lo que buscan expresar apoyo ciudadano en las calles.

Se prevé que las jornadas puedan causar afectaciones en la movilidad en varias ciudades, especialmente en los centros urbanos y corredores principales, por lo que autoridades locales recomendaron planificar desplazamientos con anticipación.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.