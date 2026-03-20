A un año del atentado que silenció al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, la investigación judicial ha dado un giro definitivo. Lo que comenzó como la captura de los ejecutores materiales (sicarios y logísticos), hoy escala hasta la cúpula de las disidencias de las Farc y redes criminales transnacionales.

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En un balance clave entregado a la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que el ente acusador está a días de revelar avances que dejarían al descubierto a los autores intelectuales del magnicidio. Según estableció El Tiempo con fuentes judiciales de alto nivel, ya están listas dos nuevas órdenes de captura, incluyendo la del señalado “pagador” del acto criminal.

La hipótesis más sólida de los investigadores apunta a que la orden de asesinar al doctor Uribe Turbay fue impartida directamente por los cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’, bajo el mando de Iván Márquez. El eslabón clave sería un hombre cercano a José Aldinever Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’, quien figura como segundo en la línea de mando de esa estructura criminal.

Este avance fue posible gracias a un cambio de estrategia en la defensa de varios de los 9 capturados actuales. Tras cambiar de abogados, al menos uno de los implicados decidió colaborar con la justicia, revelando detalles sobre cómo se financió el operativo y quién entregó el dinero para contratar al sicario y a alias Gabriela, la mujer que suministró la pistola Glock 9 milímetros.

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La investigación ha cruzado fronteras. Una de las pistas más reveladoras surgió en Quito, Ecuador, tras un operativo en el búnker de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de la temida banda ‘Los Choneros’. En una libreta incautada en el lugar, las autoridades encontraron el alias de ‘Churco’.

Este nombre coincide con el testimonio de Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, quien señaló a ‘El Churco’ como un ladrón de tractomulas con nexos en Ecuador y quien habría presentado a los reclutadores del sicario en Bogotá. Esta conexión sugiere que el magnicidio no fue solo un plan local, sino una operación coordinada con apoyo de mafias internacionales para garantizar la huida y el pago de los ejecutores.

Mientras la Fiscalía prepara el anuncio oficial de las nuevas capturas, queda en el aire la duda sobre el paradero de los cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’. Aunque circulan versiones sobre la muerte del ‘Zarco Aldinever’, fuentes de inteligencia aseguran que no hay evidencia física de su deceso, y que el cerco sobre el “pagador” será la pieza final para cerrar el rompecabezas de este crimen que marcó la política colombiana.