El asesinato de Mileidy Villada González, actual presidenta del Concejo Municipal de Obando, provocó luto en Colombia, apenas a semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país.

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El hecho de este jueves 7 de mayo de 2026 causó repudio general y un dolor que quedó en evidencia apenas después de una tragedia que se divulgó en medio de la indignación.

La cuenta de Caracol Radio en X (antes conocido como Twitter) replicó una imagen escalofriante que mostró a tres personas cerca al cadáver, cubierto por una manta azul en donde apenas se ve el brazo izquierdo.

La tristeza de una mujer, un joven y otro allegado que no se alcanza a identificar con claridad fue el reflejo escalofriante de una escena que marca un deplorable hecho de violencia en el país.

La fotografía no dejó claridad sobre quiénes son aquellos que están en el momento de luto alrededor de Mileidy Villada, cuyo caso marca un delicado precedente en la política a nivel nacional.

De hecho, esto se presenta a casi un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá, hecho que desembocó en la muerte del entonces precandidato presidencial.

Precisamente, ambos pertenecieron al mismo partido, el Centro Democrático, que expresó no solo sus condolencias sino su rechazo a un caso apenas a semanas de los comicios presidenciales.

“Con profundo dolor rechazamos el cobarde asesinato de nuestra concejal y presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle, Mileidy Villada. A solo 25 días de las elecciones, nuevamente nuestro partido es golpeado por la violencia que hoy azota a Colombia y sigue acabando con la vida de líderes políticos y voces de oposición. Destroza el alma saber que una mujer que decidió servirle a su comunidad terminó asesinada en manos de los violentos. Duele ver cómo en Colombia se silencian las voces de quienes hacen política desde la democracia y el servicio público. A sus familiares y allegados, toda nuestra solidaridad y condolencias. Exigimos celeridad en las investigaciones y garantías reales para quienes hoy ejercen liderazgo político en el país”, indicó desde su cuentas de X.

El asesinato a la concejal se presentó en el barrio El Jardín, donde ella fue abordada por sicarios motorizados que dispararon y le provocaron la muerte en medio de la sorpresa general.

El par de sujetos interceptaron a la víctima y abrieron fuego, provocándole la muerte en el lugar de los hechos. Ante el crimen, la Policía del Valle activó un cerco de seguridad bajo la modalidad de plan candado para localizar a los homicidas, quienes presuntamente escaparon hacia la localidad de La Victoria.

La víctima había recibido intimidaciones recientemente. Según la información difundida, su nombre figuraba en varios panfletos amenazantes que rotaron por plataformas digitales, donde también mencionaban a otros dirigentes de la zona.

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