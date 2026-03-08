En una jornada cargada de nostalgia y tensión política este domingo 8 de marzo de 2026, María Claudia Tarazona, viuda del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, rompió el silencio con un desgarrador mensaje. A través de sus redes sociales, Tarazona recordó la tradición familiar que mantenía con el político, quien perdió la vida tras un atentado el pasado 7 de junio de 2025.

La publicación de Tarazona evoca la intimidad de una familia que, durante 15 años, hizo de las elecciones un ritual de compromiso civil. “En todas las elecciones, las niñas, Alejandro, tú y yo, nos vestíamos con camisa blanca para salir a votar”, relató conmovida, subrayando la entrega y los valores que marcaron la carrera de Uribe Turbay hasta el día de su trágica partida.

El dolor de la ausencia se hizo evidente en sus palabras, dirigidas directamente a la memoria de su esposo: “Hoy mi dolor es infinito, se agotan las palabras y solo quisiera gritar. Le pido a Dios que nos sostenga, que hoy no nos deje caer, y que guíe a nuestro país, por el que diste tu vida. Amor de mi vida”, puntualizó la mujer, cuyo mensaje se volvió viral en cuestión de minutos.

A pesar del luto, el nombre de María Claudia Tarazona ha empezado a sonar con fuerza en los pasillos del poder. Recientemente, confirmó que ha recibido múltiples ofrecimientos de diversos partidos para integrar listas al Congreso, los cuales rechazó para priorizar su proceso personal. Sin embargo, dejó una puerta abierta que ha encendido las alarmas de los analistas: no descarta aceptar una propuesta como fórmula vicepresidencial en la contienda hacia la Casa de Narino.

Tarazona no se guardó sus críticas hacia el panorama electoral actual. Manifestó su preocupación por lo que considera una falta de liderazgos sólidos para enfrentar a figuras como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, a quienes no dudó en tildar de populistas. Para ella, el país atraviesa un momento de fragilidad extrema donde la sombra de su esposo sigue proyectándose como un referente de la oposición que hoy se siente huérfana.

