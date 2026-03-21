Una nueva revelación dentro del caso por el atentado contra Miguel Uribe Turbay vuelve a sacudir al país. Según información divulgada por Semana, el testimonio de uno de los implicados apunta directamente a la disidencia guerrillera conocida como segunda marquetalia como la estructura que habría ordenado el crimen.

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(Vea también: “¿Dónde está la rectificación?”: Petro tras “confesión” de ‘el Viejo’ en caso Miguel Uribe)

Se trata de la declaración de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo’, quien aceptó su participación en la planificación del ataque y fue condenado a 22 años de prisión. Su testimonio, entregado a la Fiscalía y citado por ese medio, reconstruye con detalle cómo se habría gestado el atentado en Bogotá durante 2025, cuando Uribe Turbay era precandidato presidencial.

De acuerdo con su versión, la orden de asesinar al dirigente político habría venido de alias ‘Zarco Aldinever’, identificado como José Manuel Sierra, uno de los hombres cercanos a Iván Márquez dentro de esa organización armada. Marroquín incluso describió físicamente al presunto emisario, asegurando que lo conoció en una reunión en la que le confirmaron la misión.

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El relato también deja al descubierto cómo se activó la operación. Según recogió el medio de comunicación, un contacto identificado como Kendry lo llamó con una frase clave: “Hermano, llegó la hora cero”.

Ese mensaje marcó el inicio del plan. A partir de ahí, comenzaron los seguimientos al entonces candidato, incluyendo visitas a eventos públicos para identificar rutinas, niveles de seguridad y posibles puntos vulnerables.

Así planearon el crimen contra Miguel Uribe Turbay

Alias ‘el Viejo’ contó que asistió a uno de esos encuentros sin levantar sospechas. Allí vio por primera vez a Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba rodeado por un esquema de seguridad reducido.

En medio del público, logró acercarse lo suficiente para tomarle una fotografía, que luego sería utilizada como parte del reconocimiento previo al ataque. Esa imagen, según su confesión citada por Semana, fue entregada posteriormente a otro de los involucrados.

Las autoridades señalan que ese material llegó a manos de Élder José Arteaga Hernández, quien habría tenido un rol clave en la ejecución del plan, incluyendo el reclutamiento de un menor de edad que finalmente disparó contra el político.

El testimonio también revela que el atentado no se concretó en un primer intento. Según relató Marroquín, inicialmente se había organizado una acción en el barrio Villa Amalia, en la localidad de Engativá. Sin embargo, ese día el candidato no asistió al evento, lo que obligó a cancelar la operación y posponer toda la logística.

Días después, la orden volvió a activarse. Esta vez, el escenario sería el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón. Allí se habría llevado a cabo un nuevo reconocimiento del lugar, definiendo rutas de acceso, puntos de encuentro y la forma en que se entregaría el arma.

En ese punto aparece otra figura clave: una joven conocida como Katherine, quien, según el relato difundido por ese medio, fue la encargada de transportar el arma que se utilizaría en el atentado. La instrucción era clara: entregarla al grupo encargado de ejecutar el ataque y retirarse del lugar sin levantar sospechas.

Minutos antes del hecho, se habría hecho una videollamada entre los implicados para ultimar detalles. En esa conversación, según el testimonio, se discutieron aspectos técnicos del arma, incluyendo su modo de disparo. Poco después, se habría dado la orden definitiva para proceder.

Tras el ataque, alias ‘el Viejo’ aseguró que recibió una llamada confirmando que “la vuelta” se había hecho. Sin embargo, al conocer que Uribe Turbay había sobrevivido en un primer momento, surgieron tensiones internas, ya que el pago —que, según la declaración, ascendería a mil millones de pesos— dependía de que el objetivo muriera.

El relato también expone el intento de encubrir a los responsables. Katherine fue enviada fuera de Bogotá con la supuesta promesa de protección, aunque en realidad, según la confesión, existía la intención de asesinarla para no dejar cabos sueltos. Finalmente, fue capturada por las autoridades en Caquetá, en un operativo que ya venía siguiéndole la pista.

Marroquín concluyó su testimonio asegurando que, aunque participó en la planificación, no quería ejecutar el crimen, pero temía por su vida si se negaba. Su confesión, revelada por Semana, se convierte en una de las piezas más contundentes dentro de la investigación que busca esclarecer quiénes estuvieron detrás de uno de los hechos más impactantes de la política reciente en Colombia.

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