Simeón Pérez Marroquín llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para fijar una pena de 22 años y 3 meses de prisión al ser uno de los implicados directos en organizar el asesinato de Miguel Uribe Turbay. En medio de una audiencia llevada a cabo este viernes 20 de marzo, el conocido con el alias de ‘el Viejo’ dio unas palabras a la familia del senador asesinado, en las que aseguró que no sabía justificar el crimen del que hizo parte.

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“Sé que no hay palabras que justifiquen dicho acto, pero pues ya está hecho. Quiero dirigirme a la familia Uribe, porque aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, murió un padre y un esposo. Entonces, primero que todo al señor Miguel Uribe [Londoño], su padre; a su hijo, Alejandro, y a su esposa, María Claudia, reitero, no hay cómo justificar dicho acto, pero ya está hecho”, aseguró el sujeto durante la audiencia.

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¿Quién es alias ‘el viejo’ y cuál fue su papel en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

Pérez Marroquín, junto con alias ‘el Costeño’, fue una de las principales cabezas que organizó el atentado armado contra el entonces precandidato presidencial en el parque El Golfito de Modelia, occidente de Bogotá, el 7 de junio de 2025.

Alias ‘el Viejo’ participó en el magnicidio de Uribe Turbay en calidad de determinador, luego de ser el responsable de encontrar al grupo criminal que se encargara del ataque. A su vez, entregó el arma con el que el menor de edad acabó con la vida del congresista del Centro Democrático.

La Fiscalía mostró las pruebas contra el procesado, así como los términos y firmas para el preacuerdo con Pérez, quien cumplirá una pena de 268 meses de prisión. Durante la audiencia nadie se opuso a esa negociación, ni siquiera las víctimas, por lo que una jueza de Bogotá legalizó lo pactado.

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Por ende, el preacuerdo fue aprobado y la condena de más de 22 años ya fue validada. Aún no se ha determinado en qué centro de reclusión estará ‘el Viejo’.

Desde una celda del búnker de la Fiscalía, el hoy condenado aseguró que Uribe Turbay pudo ser alguien que aportara a Colombia. “El daño fue para todos, para muchos no justifica, pero esto lo hago no solo ante los ojos de los hombres, sino ante Dios, lo hago de corazón”, sentenció.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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