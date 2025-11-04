En un giro crucial en el caso del magnicidio del exsenador colombiano Miguel Uribe Turbay, las autoridades han logrado la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo’. La detención de este intermediario clave dentro de la red de actores implicados en la planeación y perpetración del delito, marcó un precedente que podría destrabar toda la estructura criminal detrás de este crimen, según informó Noticias RCN.

Dadas las pruebas acumuladas y los testimonios recogidos, ‘el Viejo’, se le adjudicó un papel central, actuando como eslabón entre los autores intelectuales del magnicidio y los mismos homicidas, según declaraciones entregadas por la Fiscalía y la Policía Nacional, en entrevista con el citado noticiero. Se presume que los autores intelectuales están vinculados a la ‘Segunda Marquetalia’, un grupo disidente de las antiguas Farc.

La pista más relevante para llegar a la captura de ‘el viejo’ fue el testimonio de su propio hijastro, Jhonsy, recluido en el centro de atención especializada El Redentor del Icbf, según informó el noticiero. El joven mencionó en conversaciones que su padrastro era ‘El Viejo’ y que había participado en el atentado contra Uribe Turbay.

Jhonsy, quien perdió una pierna y cumple condena por homicidio en Soacha, vive con su madre Claudia, presuntamente vinculada a una red de microtráfico en el centro de Bogotá.

Esta información fue avalada y complementada con los testimonios de Harold Barragán, el sicario que ejecutó el asesinato, y Katherine Andrea Martínez, quien confesó haber buscado refugio con Pérez después del crimen, implicando, aún más, su participación en la huida de los participantes, hacia la fase de influencia de la ‘Segunda Marquetalia’, de acuerdo con el portal.

Al ser capturado en una zona rural de Puerto Lleras, Meta, ‘el Viejo’, había coordinado el escape de Martínez hacia Belén de los Andaquíes. En su escondite, las autoridades descubrieron armas de fuego, cinco teléfonos móviles, tarjetas SIM, una motocicleta y una bolsa con manuscritos y documentos, que prueban su conexión con la planificación del atentado y sostienen la hipótesis de su liderazgo en una estructura criminal, como se mencionó en el informe periodístico.

Actualmente, la audiencia de imputación de cargos está en curso; tiene que responder por homicidio agravado, entre otros delitos. La colaboración de capturados, el desentrañamiento de la red criminal, la continuidad de la investigación y el análisis de las pruebas obtenidas, determinarán el avance del caso. Pero lo indiscutible es que la captura de Simeón Pérez Marroquín es, hasta ahora, el progreso más significativo que llevaría a los autores intelectuales, según el citado medio.

