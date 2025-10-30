La jueza de control de garantías que le dictaminó sentencia a alias ‘El viejo’ por el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay hizo una advertencia que encendió las alarmas entre las autoridades y el mundo político: podrían existir otros ciudadanos e incluso candidatos cuyas vidas estarían en riesgo.



“Es así como, pues también se ha establecido que, efectivamente, sí hay necesidad de esta medida de imposición de aseguramiento preventivo para evitar la reiteración y comisión de nuevas conductas punibles o atentados a otros ciudadanos, a otros departamentos o peor aún, a otros candidatos. Candidatos que puedan estar también en riesgo sus vidas”, señaló la funcionaria judicial durante la audiencia.

Las declaraciones se dieron en el marco de la imputación de cargos contra Simeón Pérez Marroquín, conocido con los alias de ‘el Viejo’, ‘Firma’, ‘Sebastián’ o ‘Patrón’, señalado por la Fiscalía General de ser la persona de más alta jerarquía capturada hasta el momento por el magnicidio del senador y precandidato presidencial.

El hombre fue detenido el pasado lunes 27 de octubre en un operativo conjunto de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, adelantado en zona rural del municipio de Puerto Lleras (Meta). Según las autoridades, ‘el Viejo’ habría sido el enlace entre la organización que ordenó el atentado y el grupo criminal contratado para ejecutarlo.

Durante la diligencia judicial, la fiscal del caso reveló que Pérez Marroquín no solo habría participado en el crimen del congresista del Centro Democrático, sino que también preparaba una serie de nuevas acciones violentas.

“Se estaba orquestando otra conducta mucho más grave contra una persona que iba a ser cometida con explosivos. Ya se tenía adelantada esa conducta punible, ya tenían los explosivos. Entonces, esta organización no solamente cometió el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, había ya cometido otras conductas delictivas, otros atentados y ya estaba preparando la comisión de nuevos atentados, ya con explosivos”, indicó la jueza.

Por estos hechos, se impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el Viejo, al considerar que representa un grave peligro para la comunidad y podría continuar con la planeación de ataques.

Por qué ‘el Viejo’ es tan importante

De acuerdo con la Fiscalía, el detenido tenía comunicación directa con Élder José Arteaga Hernández, alias el ‘Costeño’ o ‘Chipi’, a quien habría encargado la coordinación del atentado. Además, asistió a una reunión política convocada por el equipo de campaña de Uribe Turbay el pasado 30 de marzo en el suroccidente de Bogotá, donde habría seguido y fotografiado al entonces precandidato presidencial.

El ente acusador también indicó que Pérez Marroquín contactó a Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, y le entregó el arma con la que se ejecutó el ataque. “Es la persona que lleva a Katerine para contactarla con disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, para que tomara cursos del manejo de drones y de francotirador”, explicó la fiscal delegada.



Después del atentado, ‘el Viejo’ habría dado órdenes para eliminar pruebas, destruir celulares y facilitar la fuga de los demás integrantes de la organización criminal liderada por alias ‘el Costeño’.

