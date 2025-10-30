Las autoridades pisan fuerte en la búsqueda y procesamiento de los presuntos responsables del magnicidio que costó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La captura de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘Sebastián’, noveno presunto implicado en el mortal atentado, develó datos que trascienden la escala de la banda criminal y su alarmante nivel de peligrosidad para la vida democrática del país.

Las revelaciones sobre la notoria figura que ostenta Pérez Marroquín al interior de la agrupación criminal fueron desclasificadas a raíz de su audiencia de medida de aseguramiento. Particularmente detalles sobre el entramado que estableció entre la ejecución del asesinato y las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’, preliminarmente señaladas como responsables del ataque, según informó El Tiempo.

La modelo webcam y presunta vendedora de tusi Katherine Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, fue un elemento crucial en las pesquisas. En su declaración, confesó que estaba bajo el control de ‘Sebastián’ y Élder José Arteaga. Detalló que por entregar un arma para un atentado previo, fue retribuida con 500 mil pesos mediante Nequi, de acuerdo a lo mencionado en el rotativo.

“No hable antes por miedo”, afirmó ‘Gabriela’ en su declaración del 20 de junio, según la Fiscalía General de la Nación. También detalló que Pérez le hizo un segundo pago y le ordenó desplazarse a Caquetá, en una insinuación de futuros planes criminales. Luego de este episodio, el presunto líder de la banda le sugirió borrar las grabaciones de seguridad para eludir el rastreo.

“Es un hombre muy peligroso. Es el que nos daba las órdenes a mí y a mi novio, junto con Élder José Arteaga”, dijo en declaraciones a la Fiscalía en dicha audiencia, como reportó el impreso.

Con esta información y a través de contraste con registros telefónicos y patentes de vehículos, la Fiscalía comprobó la identidad real de Pérez Marroquín. Los testimonios del menor sicario involucrado en el magnicidio contra Uribe Turbay, apuntando a él como un operario clave en la organización, aportaron más rigor a la evidencia, de acuerdo con el citado diario.

Sumado a ello, la investigación ha arrojado que la banda criminal preparaba un nuevo atentado con explosivos, levantando la alarma sobre otra potencial amenaza a la democracia, evidenciando que el peligro persiste. La Fiscalía presentó estos datos para justificar la prisión preventiva de Pérez. Su defensa propuso que permanezca en su propia finca en Puerto Lleras, Meta, pero la petición fue denegada, según el informe periodístico.

Hoy, Simeón Pérez se encuentra en lo más profundo del búnker de la Fiscalía, donde pronto será trasladado a una celda de seguridad máxima. Al mismo tiempo, las autoridades avanzan contra el reloj en la identificación y captura de otros posibles cómplices, en un proceso de investigación que busca frenar una amenaza criminal de gran magnitud y probablemente contra otros precandidatos presidenciales, de acuerdo con el periódico.

