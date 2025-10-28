El director de la Policía Nacional de Colombia, general William Rincón, anunció la captura de un sujeto clave en el esclarecimiento del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá este año. Al parecer, el crimen habría estado orquestado por la organización delictiva denominada ‘Segunda Marquetalia’, bajo el liderazgo de Iván Márquez.

“Simeón Pérez Manrique, alias ‘El Viejo’, es un enlace importante entre los ejecutores materiales del homicidio y la estructura de la Segunda Marquetalia”, afirmó el general Rincón en rueda de prensa. Reforzando esta aseveración, Rincón destacó la importancia de la captura para el avance del caso, mencionando que se trata del, “golpe más significativo logrado hasta la fecha en la investigación”.

En efecto, este golpe importante ha permitido estrechar el cerco judicial contra la estructura ilegal sospechosa de ser la autora intelectual del crimen. Según informaciones filtradas a las autoridades, Uribe Turbay, un político de alto renombre nacional, fue ordenado directamente por Iván Márquez desde Venezuela. Esta decisión habría sido implementada por Pérez Manrique al encargar a los sicarios.

En este contexto, se espera que en las próximas audiencias preliminares se presenten evidencias más contundentes que vinculen esta organización con el asesinato de Uribe Turbay, como destacó el general Rincón, “la detención de alias el Viejo es un avance crucial para identificar y judicializar a los responsables del asesinato”, en su intervención en la base aérea de Catam, Bogotá, donde estuvo acompañado de altos mandos militares y políticos, quienes respaldaron la importancia de la captura.

Al ‘Viejo’ se le sindica, entre otras actividades criminales, de haber sido el organizador del traslado de alias ‘Katerine’ desde Bogotá hasta Los Ángeles en Caquetá. Este hecho, según informó el rotativo, activó las alarmas sobre su capacidad para coordinar operaciones a gran escala desde la metrópoli hacia zonas rurales.

Este hombre tiene tres anotaciones judiciales, entre ellas una condena a 33 años de cárcel. ‘El Viejo’ participó en el asesinato en la cárcel La Modelo de Bogotá de Omar Rueda Silva, el 21 de febrero de 1995. Ómar Rueda Silva nunca estuvo vinculado a la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán, a diferencia de su hermano, José Ever Rueda Silva, quien fue clave para ese plan criminal.

