La Dijin confirmó este lunes 27 de octubre que alias ‘El viejo’ fue capturado en el departamento del Meta.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe, alias ‘El viejo’ sería una de las piezas clave para dar con los autores intelectuales del crimen, teniendo en cuenta que el hombre era quien recibía todos los movimientos que adelantaba ‘El Costeño’, quien hasta ahora había sido el mayor responsable del hecho.

Noticia en desarrollo…

