Pérez Marroquín, detenido en Puerto Lleras (Meta), también está mencionado en la investigación por el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, lo que conectaría ambos crímenes en un inquietante hilo de violencia política, detalla El Tiempo.

El hombre de 50 años y oriundo de Yacopi (Cundinamarca), fue capturado por la Policía en la vereda Brisas del Guejar, portando cinco celulares, una pistola y un arma larga.

De acuerdo con la unidad investigativa de periódico, su cédula coincide con la de un sujeto condenado en 1994 por el asesinato de Luis Enrique Rueda Linares y Omar Ruda Silva, dos sicarios implicados en el magnicidio de Galán.

En esa ocasión, Pérez Marroquín, su primo Luis Alberto y Arnoldo Malagón González fueron hallados untados de sangre en una celda de la cárcel La Modelo, acusados de eliminar a los ejecutores de Galán por orden de estructuras criminales.

Este antecedente, revelado en el expediente de 1994, sugiere que ‘El Viejo’ ha operado durante décadas en redes de violencia de alto perfil.

¿Quién es Simeón Pérez Marroquín, capturado por el caso de Miguel Uribe?

En el caso de Miguel Uribe, la Fiscalía señala a Pérez Marroquín como el enlace entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado.

Alias ‘el Viejo’ sería el superior de alias ‘el Costeño’ y su captura, considerada la más relevante hasta ahora en la investigación, lo vincula a un complot sofisticado.

En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de Bogotá le imputará cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en delitos y porte ilegal de armas.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

