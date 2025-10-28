Después de casi 4 meses, las autoridades han anunciado la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo‘. Este lunes, en una operación de alto impacto en Bogotá y con el apoyo del Gaula de la Policía, lograron apresar uno de los eslabones más importantes del narco y tráfico de armas en la capital del país. De acuerdo con información suministrada por las autoridades, ‘el Viejo’ ha estado vinculado en delitos de hurto calificado, homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego, todo vinculado con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, según informó El Tiempo. Este lunes, en una operación de alto impacto en Bogotá y con el apoyo del Gaula de la Policía, lograron apresar uno de los eslabones más importantes del narco y tráfico de armas en la capital del país. De acuerdo con información suministrada por las autoridades,, todo vinculado con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, según informó El Tiempo.

Al ‘Viejo’ se le sindica, entre otras actividades criminales, de haber sido el organizador del traslado de alias ‘Katerine’ desde Bogotá hasta Los Ángeles en Caquetá. Este hecho, según informó el rotativo, activó las alarmas sobre su capacidad para coordinar operaciones a gran escala desde la metrópoli hacia zonas rurales.

A lo largo de su carrera delictiva, 'el Viejo' fue inquilino de varios centros penitenciarios en Colombia, entre los que se destacan Acacías, Sogamoso, La Modelo de Bogotá, Cómbita y La Picota. En estos lugares, compartió celda con otras caras conocidas del hampa nacional como 'el Hermano y 'Chipi'. Por esta razón, las autoridades consideran que las cárceles fueron su base para consolidar redes criminales, de acuerdo con el informe periodístico.

Ahora, el periodista Ricardo Ospina mostró una foto de cómo es alias ‘el Viejo’, que aparantemente es un hombre de más de 50 años y con un prontuario criminal bastante amplio.

El exdirector de la Policía Nacional Carlos Fernando Triana explica que "la captura del 'Viejo' marca un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en Bogotá". Este operativo se añade a la ya larga lista de detenidos por la red criminal liderada por este personaje, la cual suma nueve integrantes, incluyendo a alias 'el Caleño", acusado de contratar al sicario que ejecutó el magnicidio del precandidato presidencial, Miguel Uribe, según el citado diario.

Además de ‘el Viejo’ y ‘el Caleño’, en la investigación por el caso de Miguel Uribe Turbay están procesados: Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez, Élder José Arteaga, William Fernando González, Cristian Camilo González y Harold Barragán. Tanto el menor sicario como Mora ya fueron condenados, gracias a que lograron negociar acuerdos con las autoridades a cambio de una reducción de pena y contar secretos de lo sucedido, de acuerdo con el periódico.

