Los allegados de la víctima concedieron una entrevista al podcast ‘Más allá del silencio’, de Rafael Poveda, en el que revelaron algunos detalles de la relación familiar.

Justamente, David Moreno, su hermano, reveló que el estudiante dejó comprado un regalo para su cumpleaños, sin saber que sería el último gesto de afecto que tendría con él. Se trataba de una tablet, que llegó a la casa el 30 de octubre, apenas un día antes del ataque.

“Me había comprado una tablet que mandó a comprar desde Estados Unidos, la había mandado a marcar directamente con la empresa, él había cuadrado todo. El 30 de octubre llegó la tablet, pero yo no sabía. Él había planeado ese detalle y yo no lo sabía hasta el día de mi cumpleaños. Ese día mi mamá la sacó del clóset y me dijo que mi hermano me la había dejado. Ese fue el último detalle que me dio”, fueron las palabras de David.

El joven relató que desconocía la existencia del obsequio hasta el día de su cumpleaños. Según explicó, Jaime siempre fue cercano, protector y pendiente de su familia, una relación que ahora se refleja en pequeños recuerdos que cobran un valor mayor en medio del dolor.

“Todas las celebraciones, años nuevos, Navidad, día de Velitas, cumpleaños, eran con mi hermano. Con él compartíamos habitación (…) Aún no creo que el 24 y 25 voy a ir al cementerio a decirle feliz Navidad a una lápida y no a mi hermano”, agregó.

Por su parte, el padre del joven también describió cómo era el joven y el vacío evidente que dejó en el hogar. La ausencia del universitario se siente especialmente en una época que antes representaba unión y celebración familiar.

“Hablaba con los ojos, no era expresivo, era un niño que a todo el mundo le caía bien y no molestaba a nadie. Cuando entraba en confianza, hacía bromas con sarcasmo. Era amoroso. Todo era para su hermano (…) Esta historia es dolorosa”, dijo Jaime Alberto Moreno, papá de la víctima.

Para la familia de Jaime Esteban Moreno, el recuerdo del regalo que dejó comprado se convirtió en un símbolo de cariño y de una vida interrumpida de forma violenta, justo cuando comenzaban las celebraciones de fin de año.

¿Qué pasó con Juan Esteban Moreno luego de Fiesta de Halloween?

El 31 de octubre de 2025, el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, murió luego de ser atacado al salir de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá.

Todo ocurrió en el sector de Barrios Unidos, a las afueras del establecimiento Before Club, ubicado en la calle 64 con carrera 15. De acuerdo con las autoridades, Moreno Jaramillo fue interceptado por sujetos que lo golpearon de manera reiterada en vía pública.

Un amigo intentó intervenir, pero los agresores continuaron la agresión hasta dejarlo inconsciente. El joven falleció como consecuencia de un trauma craneoencefálico severo, según el dictamen de Medicina Legal.

En el marco de la investigación, Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado y judicializado por homicidio agravado, según reportó El Tiempo. Otro de los implicados, Ricardo Rafael González, permanece privado de la libertad luego de que un juez negara un recurso de apelación.

Ambos rechazaron los cargos, pese a la existencia de videos de seguridad, testimonios y pruebas forenses. Las autoridades mantienen activa la búsqueda de una mujer señalada de instigar el ataque, contra quien existe una orden de captura vigente.

