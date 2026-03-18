El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que su campaña no recibirá apoyos de partidos tradicionales en la primera vuelta, marcando distancia de las movidas políticas que ya se cocinan.

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En un comunicado, De la Espriella lanzó un mensaje directo contra los partidos tradicionales. “Esto lo ganamos los que nunca hemos defraudado al pueblo”, afirmó en un comunicado.

“Aquí no hemos recibido financiación de los grandes grupos económicos y de poder. No conectamos con las prácticas de la vieja política, que es la que nos ha traído hasta aquí. Quien negocia con el demonio, termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios”, agregó De la Espriella.

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró en un comunicado que su campaña no recibirá apoyo de partidos políticos tradicionales en primera vuelta. “Esto lo ganamos los que nunca hemos defraudado al pueblo”, afirmó. pic.twitter.com/0gpFTxDfM8 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 18, 2026

Partidos tradicionales se mueven y definen apoyos a Paloma Valencia

Mientras tanto, en Cambio Radical la cosa no está definida. El partido se encuentra en reuniones clave para decidir a qué candidatura presidencial se sumará, una decisión que podría pesar fuerte en el panorama electoral.

Por otro lado, el Partido Liberal y el Partido Conservador ya estarían inclinándose hacia la candidatura de Paloma Valencia, lo que empieza a armar un bloque político de peso alrededor de la senadora.

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Valencia, por su parte, no le cierra la puerta a nadie y ha dejado claro que su campaña busca sumar apoyos de distintos sectores. “Somos una campaña abierta a todos los ciudadanos de todas las fuerzas políticas”, aseguró, insistiendo en que su propuesta va más allá de las bases tradicionales del uribismo.

La senadora incluso fue más allá y enumeró a quiénes quiere dentro de su proyecto. Dijo que son bienvenidos conservadores, liberales, miembros de Cambio Radical, del Partido de la U, así como sectores alternativos, incluidos simpatizantes del Pacto Histórico.

“Son bienvenidos los conservadores, los liberales, los de Cambio Radical, los de la U, los del Pacto Histórico, los del Mais, los petristas que están contentos, los arrepentidos”, remató Valencia, en una jugada que deja ver que la disputa por apoyos está más movida que nunca.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.