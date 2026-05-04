En medio de situaciones controversiales en Colombia, la aparición de Emilio Tapia en la fiesta de una reconocida marca de licores el pasado viernes primero de mayo durante el Festival de la Leyenda Vallenata no pasó desapercibido.

Sigue a PULZO en Discover

De hecho, Cristina Plazas replicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) algunas imágenes donde se ve al empresario que fue condenado años atrás por corrupción en el evento.

“No hay derecho a que alguien con ese prontuario esté libre y asistiendo a eventos sociales como si nada”, indicó la publicación, en medio del fuerte cuestionamiento público.

Estas fueron las fotografías en cuestión:

Lee También

Este país no es viable. Miren quién estaba anoche en el Festival Vallenato, en la fiesta de @oldparr: Emilio Tapia, un hombre condenado por corrupción. No hay derecho a que alguien con ese prontuario esté libre y asistiendo a eventos sociales como si nada. La pregunta es… pic.twitter.com/2gpSWb2mqq — Cristina Plazas M. (@cristinaplazasm) May 2, 2026

En medio de los cuestionamientos, Tapia emitió un comunicado en el que reaccionó a las críticas por su presencia y se defendió a pesar del estigma de su pasado.

“He comparecido ante las autoridades, he asumido las consecuencias jurídicas derivadas de mis acciones y omisiones, por ello he cumplido con las obligaciones que me han sido exigidas por la administración de justicia. Asimismo, he colaborado y continuaré colaborando con las autoridades competentes en el esclarecimiento de otros hechos y conductas que resulten de interés para la justicia”, afirmó.

Lo cierto es que justificó la presencia en el reconocido evento público en Valledupar, a pesar de que protagonizó un millonario escándalo de corrupción en Colombia, por el que estuvo en la cárcel.

“Como cualquier ciudadano, tengo derecho a desarrollar mi vida personal y familiar en condiciones de dignidad, tranquilidad y libertado, lo que incluye participar en espacios sociales, recreativos y familiares sin que eso sea identificado como una afrenta a la sociedad o motive a campañas de señalamiento público”, indicó.

Este es el comunicado, replicado por el periodista Jacobo Solano:

Comunicado de Emilio Tapia referente al Festival Vallenato. pic.twitter.com/4wpc2QJzFF — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) May 4, 2026

¿Quién es Emilio Tapia?

Emilio Tapia Aldana es un abogado y contratista colombiano que se ha convertido en una de las figuras clave en uno de los casos más emblemáticos de la corrupción administrativa en el país durante las últimas décadas.

Nacido en Sahagún (Córdoba), Tapia saltó a la luz pública nacional por ser uno de los cerebros detrás del tristemente célebre Carrusel de la Contratación en Bogotá, ocurrido bajo la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

En ese esquema de corrupción, Tapia actuó como intermediario principal entre funcionarios públicos y contratistas privados. Su función era coordinar el pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de millonarias obras civiles.

Luego de ser capturado y colaborar inicialmente con la justicia, recibió una condena de 17 años de prisión en 2015. Sin embargo, obtuvo beneficios por su cooperación y logró salir de la cárcel bajo libertad condicional.

A pesar de sus antecedentes judiciales, Tapia regresó al centro de la polémica nacional en 2021. Las autoridades lo vincularon nuevamente con un escándalo de corrupción masiva, esta vez relacionado con el Ministerio de las TIC.

Se trata del caso Centros Poblados, donde se investigó la desaparición de un anticipo de 70.000 millones de pesos. Este dinero estaba destinado originalmente a llevar internet a escuelas rurales en zonas apartadas de Colombia.

Según la Fiscalía General de la Nación, Tapia fue el estratega detrás de la creación de empresas fachada y la presentación de garantías bancarias falsas. Estos documentos engañaron al Estado para obtener el millonario contrato.

Debido a estas nuevas revelaciones, fue capturado nuevamente en septiembre de 2021. En la sola contratación de Centros Poblados se desviaron 70.000 millones de pesos. A la fecha, Tapia ha devuelto 2.532 millones a través de ocho títulos judiciales.

El 16 de diciembre de 2025 recuperó la libertad condicional tras cumplir 90 meses y 10 días de condena en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.