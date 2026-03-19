Hay conmoción en el municipio de Soacha, donde un hombre adulto mayor se encuentra en estado crítico luego de haber recibido varias puñaladas en la cabeza por parte de su hija, de 25 años, quien presenta un trastorno mental diagnosticado.

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Según informó City TV, el hecho ocurrió en uno de los conjuntos residenciales del municipio, cuando la víctima, de 88 años, fue agredida. Después del ataque, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde recibe atención especializada debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el canal, la agresora sufre de esquizofrenia y su abuela, Josefa Rodríguez Niño, asegura que frecuentemente presenta comportamientos agresivos. Por esta razón, las autoridades investigan las circunstancias que llevaron al ataque, así como la intervención de los servicios médicos y sociales previos.

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Según el citado medio, Rodríguez relató que el ataque a cuchillo se dio porque la víctima se habría negado a darle dinero a la joven. “Ella siempre ha sufrido, pero no le han puesto la atención necesaria. Cuando no le dan dinero, reacciona de forma violenta”, indicó Rodríguez.

Preocupación por joven con esquizofrenia en Soacha

De acuerdo con el canal, habitantes del conjunto residencial donde vive la joven denuncian intentos de agresión constantes con arma blanca y piden a las autoridades tomar medidas para evitar una tragedia.

En este sentido, Sandra Montoya, administradora de la propiedad horizontal, habló sobre lo ocurrido. “Las víctimas no han podido continuar con los trámites porque están hospitalizadas. El padre sigue convaleciente tras varias puñaladas”, señaló.

Sin embargo, el citado medio informó que personal de la subintendencia de género intervino y logró hospitalizar a la mujer como medida preventiva para evitar nuevas agresiones.

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