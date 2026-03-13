Una nueva oportunidad educativa se abre para las mujeres residentes en la capital del país y el municipio vecino. Se trata de una convocatoria que busca cerrar la brecha de género en sectores estratégicos, ofreciendo un total de 100 becas para cursar estudios de educación superior en modalidades 100% virtuales.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres mayores de edad. El proceso de inscripción es digital y las interesadas deben seguir estos pasos antes de la fecha de cierre:

Ingresar al portal oficial (dando clic en este enlace).

Seleccionar el programa académico de su interés.

Cargar la documentación requerida: hoja de vida actualizada, documento de identidad y soporte académico según el nivel (título de bachiller para pregrado, título profesional para maestría o título de magíster para doctorado).

El programa está diseñado para brindar flexibilidad total, con acceso a las plataformas de aprendizaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite a las beneficiarias conciliar sus estudios con otras responsabilidades personales o laborales.

La oferta académica se divide en tres niveles de formación, enfocados principalmente en áreas de tecnología, economía y educación:

Pregrado (20 becas): incluye programas como marketing digital, Internet de las cosas y seguridad informática. Maestría (40 becas): con enfoques en ‘big data’, inteligencia artificial, ciberseguridad, ‘data science’, ‘project management’, emprendimiento digital y creación de empresas. Doctorado (40 becas): especializados en tecnología educativa y sistemas computacionales.

Las mujeres interesadas en fortalecer su perfil profesional tienen plazo para postularse hasta el próximo 27 de marzo. Al ser programas virtuales, la convocatoria facilita que habitantes de diversas zonas de Bogotá y Soacha (Cundinamarca) accedan a formación de alta demanda sin necesidad de desplazamientos físicos.

¿Cuánto tiempo duran los programas ofrecidos en las 100 becas para mujeres?

La reciente convocatoria de 100 becas dirigidas exclusivamente a mujeres ha generado interés por su flexibilidad y oferta académica. El programa, diseñado para fomentar el acceso a la educación superior, detalla los tiempos de formación según el nivel de estudio y los beneficios adicionales a los que podrán acceder las beneficiarias.

Uno de los puntos clave de esta iniciativa es la modalidad 100 % virtual y asincrónica, lo que permite que cada estudiante gestione su tiempo sin necesidad de cumplir horarios fijos. Dependiendo del título a obtener, los tiempos estimados son:

Pregrados: tienen una duración proyectada de 36 meses.

Maestrías: el tiempo de estudio oscila entre los 12 y 15 meses.

Doctorados: se estima una formación de 36 meses.

