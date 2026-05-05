El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció sobre la muerte de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño en Providencia y aseguró que el caso deja un mensaje de fondo sobre la situación en la institución. “Nos obliga a reflexionar sobre la salud mental de nuestros hombres y mujeres”, afirmó el funcionario.

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El jefe de la cartera calificó el hecho como doloroso y lamentó lo ocurrido con la oficial. “Es un hecho que lamentamos profundamente”, dijo el ministro, según declaraciones citadas por Caracol Radio, al referirse a la muerte de la uniformada dentro de la estación de Policía.

Sánchez Suárez fue enfático en señalar que aún no hay conclusiones claras sobre lo sucedido y pidió prudencia frente a versiones que circulan. “No podemos anticipar hipótesis. Lo que corresponde es que las autoridades competentes determinen qué fue lo que sucedió”, aseguró.

Además, el ministro confirmó que ya se activaron los protocolos correspondientes para avanzar en la investigación. “Se están recopilando todos los elementos materiales probatorios para establecer si hubo o no responsabilidad de terceros”, agregó.

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Sánchez insistió en que el proceso debe llevarse con total claridad ante la opinión pública. “Es un caso que debe esclarecerse con total transparencia”, concluyó.

Familia de subteniente que murió en Providencia señala homicidio

En paralelo, el caso ha tomado más relevancia por la aparición de un video grabado por la subteniente antes de su muerte, el cual ha despertado nuevas dudas sobre lo ocurrido. En las imágenes, la oficial recorre la estación y se muestra tranquila, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre sus últimos momentos.

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La familia de la subteniente ha rechazado la hipótesis de suicidio y ha pedido que el caso sea investigado como un posible homicidio, señalando además antecedentes de presunto acoso laboral que la uniformada habría denunciado sin obtener respuesta.

Incluso, una frase atribuida a la oficial antes de morir ha cobrado relevancia: “Si algo me pasa, deben hablar con él”, lo que ha intensificado las sospechas de sus allegados.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso sigue abierto y bajo la lupa de las autoridades, en medio de un debate más amplio sobre salud mental y condiciones laborales dentro de la fuerza pública.

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