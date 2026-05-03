La tranquilidad habitual de la isla de Providencia se vio interrumpida por una noticia que ha generado profunda conmoción entre sus habitantes y la institución policial. La subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la Estación de Policía de la isla, fue hallada sin vida dentro del complejo policial donde ejercía sus funciones.

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De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, el hallazgo se registró hacia las 2:20 de la tarde de este 2 de mayo, momento en el que se reportó la emergencia al interior de una de las habitaciones del lugar. La oficial presentaba una herida ocasionada por arma de fuego y no tenía signos vitales cuando fue encontrada.

Tras conocerse la situación, unidades de la Policía Judicial activaron de inmediato los actos urgentes para adelantar las inspecciones técnicas y recolectar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias del caso.

¿Qué pasó en la estación de Policía en San Andrés?

Las primeras versiones señalan como hipótesis preliminar una posible lesión autoinfligida. Sin embargo, las autoridades insistieron en que la investigación continúa abierta y que no se descarta ninguna línea hasta que concluyan las diligencias judiciales correspondientes.

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El caso quedó en manos de la Sijin, encargada de realizar entrevistas, análisis forenses y verificación de los hechos para establecer con certeza qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento de la oficial.

Desde la institución hicieron un llamado a la prudencia y al respeto por la memoria de la subteniente, solicitando evitar la difusión de rumores o versiones no confirmadas mientras avanza el proceso investigativo.

Este es el comunicado oficial:

Una oficial cercana a la comunidad

La noticia causó especial impacto entre los habitantes de Providencia, quienes recordaron a Marciales Londoño como una mujer alegre, servicial y profundamente comprometida con su labor policial.

Comerciantes, líderes comunitarios y residentes han expresado mensajes de tristeza en redes sociales, destacando su cercanía con la población y su disposición permanente para atender las necesidades de la isla.

Compañeros de la Policía Nacional también han resaltado su vocación de servicio y liderazgo al frente de la estación, señalando que dejó una huella importante durante su paso por la institución.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el caso, Providencia permanece en duelo por la pérdida de una oficial que, según quienes la conocieron, trabajó con dedicación por la seguridad y el bienestar de la comunidad.

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