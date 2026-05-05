Así como la agresión a la recepcionista de un hotel en Colombia quedó bajo la lupa de las autoridades en el país, otro caso con un detalle inaudito se divulgó por un ataque en el territorio nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Una mujer fue agredida con arma blanca en el municipio de Castilla la Nueva (ver mapa), ubicado en Meta, por un hombre del que se conoció que soltó un particular aviso antes de ejecutar su arremetida.

“Discúlpeme, pero me pagaron para que la matara”, fue la frase del responsable de atacar a la joven con un cuchillo cuando estaba en la calle y llegó de sorpresa en una motocicleta.

Lee También

Así se lo relató a Blu Radio Fayerly Enciso, mamá de Lina, nombre de la agredida, que agregó que de acuerdo con lo que dijo el atacante en cuestión “el mensaje es por sapa”.

El momento en cuestión quedó en los registros de las cámaras de seguridad de la zona en la que se presentó el ataque, que finalmente no desembocó en el asesinato de la mujer afectada.

#VideoBLU “Discúlpeme pero me pagaron para que la matara” estás serían las palabras que le dijo un hombre a una mujer antes de agredirla con un cuchillo en Castilla la Nueva, según quedó registrado en cámaras de seguridad. La víctima se recupera de las heridas en una clínica de… pic.twitter.com/ajle2MuNZC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 5, 2026

La impactante agresión contra la mujer se presentó el pasado fin de semana después de que la víctima salió de su trabajo. Fueron tres puñaladas, que provocaron la perforación del pulmón derecho y el hígado.

Lo cierto es que la víctima necesitó atención médica inmediata debido a las heridas, de las cuales se recupera bajo la atención de los especialistas en una clínica de Villavicencio, capital del mencionado departamento.

La madre de Lina lanzó una solicitud directa para las autoridades frente a este caso en territorio metense: “Que se haga justicia porque nosotras las mujeres no somos cualquier cosa. Necesitamos es que nos respalden. Que el Gobierno o las autoridades nos apoyen porque somos muchas mujeres que nos acercamos a pedir ayuda y nos ignoran”.

Familiares de la mujer agredida aseguraron que la expareja de ella la amenazó de muerte hace varios años, aunque no hay ninguna clase de pronunciamiento oficial de la Policía que respalde estas versiones.

¿Cómo denunciar violencia contra una mujer en Colombia?

En Colombia, la ruta de atención para denunciar violencia contra la mujer garantiza protección inmediata y acceso a la justicia mediante diversos canales oficiales disponibles las 24 horas. Las autoridades nacionales y distritales recomiendan seguir estos pasos para recibir orientación y apoyo legal efectivo en 2026:

Comunicarse con la Línea 155: recibir orientación nacional gratuita sobre tipos de violencia y rutas de atención para restablecer sus derechos.

recibir orientación nacional gratuita sobre tipos de violencia y rutas de atención para restablecer sus derechos. Reportar emergencias al 123: solicitar intervención inmediata de la Policía Nacional si se encuentra en una situación de peligro inminente o riesgo vital.

Usar la Línea Púrpura en Bogotá: contactar al 018000112137 o WhatsApp 3007551846 para recibir acompañamiento psicosocial y jurídico especializado por parte de la Secretaría de la Mujer.

Instaurar denuncia en la Línea 122: informar sobre delitos relacionados con violencia intrafamiliar o sexual directamente ante la Fiscalía General de la Nación.

informar sobre delitos relacionados con violencia intrafamiliar o sexual directamente ante la Fiscalía General de la Nación. Acudir a Comisarías de Familia: solicitar medidas de protección urgentes, como el desalojo del agresor o la prohibición de acercamiento al domicilio.

solicitar medidas de protección urgentes, como el desalojo del agresor o la prohibición de acercamiento al domicilio. Denunciar por canales digitales: utilizar la plataforma ‘A Denunciar’ de la Fiscalía para registrar el hecho de forma virtual si no puede desplazarse.

Todos estos pasos son claves para apoyar el proceso en contra de la violencia de género en Colombia, uno de los grandes problemas que la sociedad nacional vive a diario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.