Medellín no sale del asombro tras conocerse los detalles de la violenta agresión contra una joven recepcionista del hotel Plaza Mayor 44, ubicado a pocos metros de la Gobernación de Antioquia. Aunque inicialmente se rumoró que el atacante era extranjero, las autoridades confirmaron que se trata de José Abelardo Rocha Moncada, un ciudadano colombiano de 38 años que registra un oscuro historial judicial y profesional, según informó El Tiempo.

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El ataque se registró en la madrugada del pasado lunes cuando Rocha Moncada, quien se encontraba hospedado desde el domingo, le solicitó a la empleada que ingresara a su habitación para entregarle una ropa. Ante la negativa de la joven, el hombre bajó a la recepción en toalla y, tras una serie de gritos y agresiones verbales, la golpeó brutalmente en el rostro. Según testigos, el sujeto comenzó a convulsionar poco después de la agresión, al parecer, bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

La investigación sobre la identidad del agresor reveló datos inquietantes. Rocha Moncada aparece como el propietario de la empresa Asesoría e Investigaciones Jurídicas y Criminalística JR, con sede en Bogotá y activa desde 2017. Además de su faceta como investigador privado, se estableció que tuvo un pasado como militar y que ya ha estado involucrado en procesos penales de alto impacto, de acuerdo con el rotativo.

En marzo de 2023, Rocha Moncada fue vinculado al homicidio de Hoverney Rodiño Bravo, de 21 años, en el centro de Medellín. En aquel entonces, el hoy capturado le disparó al joven desde una camioneta de lujo, alegando que la víctima intentaba robar un taxi y lo había amenazado con un cuchillo. La Fiscalía decidió archivar el proceso al considerar que se trató de un caso de legítima defensa, según el citado medio.

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Lo que más produce indignación es que este hombre ya había sido capturado el pasado primero de mayo tras un altercado con otras personas en Medellín, pero fue dejado en libertad pocas horas después. Ahora, enfrenta un nuevo proceso por lesiones personales, mientras trabajadores del hotel aseguran que otras empleadas habrían sido víctimas de actos obscenos por parte del sujeto durante su corta estadía, de acuerdo con el citado diario.

Actualmente, Rocha Moncada permanece bajo custodia policial en un centro médico mientras se recupera de las convulsiones sufridas tras el ataque. Por su parte, la víctima ya anunció que interpondrá la denuncia formal para evitar que este nuevo episodio de violencia quede en la impunidad.

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