El cabildante aseguró que cierra una etapa marcada por el control político y su papel como voz crítica durante momentos clave de la ciudad.

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López explicó que su decisión responde, en parte, a una nueva etapa académica en la Universidad de Harvard.

Además, anunció que se vinculará activamente a la campaña de Paloma Valencia, con trabajo territorial en Medellín.

Según indicó, su enfoque será fortalecer una agenda política desde lo local con proyección nacional.

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Cuestionamientos a Quintero y advertencia política

En su declaración, López también lanzó críticas al exalcalde Daniel Quintero, a quien señaló de buscar retomar influencia en la ciudad.

El ahora exconcejal advirtió que ese escenario debe enfrentarse para evitar, según dijo, un retroceso en la institucionalidad.

López concluyó que Medellín enfrenta retos que requieren liderazgo y preparación, y agradeció a su equipo, electores y partido por el respaldo durante su paso por el Concejo.

Sebastián López se lanzaría a Alcaldía de Medellín

Su salida marca un nuevo movimiento político en la ciudad, en medio del ambiente preelectoral que empieza a tomar forma en el país.

De hecho, versiones apuntan a que su ida a Harvard tendría como principal objetivo prepararse para aspirar a la Alcaldía de la capital de Antioquia.

Citado por El Colombiano, sostuvo: “Quedo a disposición del partido Centro Democrático y de la ciudadanía; eso es un sueño que siempre he tenido”.

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