En medio de los casos desgarradores de delitos en Colombia, el golpe a uno de los grupos delincuenciales en el país quedó bajo lupa gracias al trabajo en conjunto entre las autoridades.

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Federico Gutiérrez destacó los calificó como un “golpe contundente a ‘Las Tinderianas’ en Medellín”, al explicar que se desarticuló a la estructura criminal que engañaba, drogaba y robaba a sus víctimas por medio de aplicaciones de citas.

El alcalde de la capital antioqueña resaltó que gracias a la operación con Policía Nacional y Fiscalía se logró cinco capturas (4 por orden judicial y una en flagrancia), 24 casos documentados y más de $ 400 millones hurtados a colombianos y extranjeros.

‘Fico’ replicó imágenes en las que se observan a cuatro de las personas de detenidas, tres mujeres y un hombre, cuyo apodo corresponde a que acudían principalmente a la aplicación Tinder, conocida a nivel mundial.

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Lo cierto es que remarcó que el trabajo de las autoridades permitió la incautación de celulares, tarjetas, dinero en moneda extranjera y relojes de alta gama.

“Seguimos cerrando el cerco: ya cayeron ‘Las Barbies’, ‘Los Calvos’, ‘The Ghetto’… y ahora ‘Las Tinderianas'”, sentenció el alcalde de Medellín sobre la labor de seguridad en la ciudad.

Esta fue la publicación de Gutiérrez desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter) con la información y las fotos:

Golpe contundente a “Las Tinderianas” en Medellín. Se desarticuló esta estructura criminal que engañaba, drogaba y robaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas. En operación con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol se logró:

• 5 capturas (4 por orden judicial y 1 en… pic.twitter.com/7eGIUpRMC9 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 30, 2026

Cabe recordar que hay alertas sobre Tinder desde 2024 por robos a nivel internacional, con Latinoamérica en el foco y con Colombia como uno de los protagonistas de este tipo de episodios.

De hecho, los turistas son los que habitualmente más utilizan esta herramienta de la tecnología, por lo que llegan a ser más vulnerables por parte de los grupos delincuenciales.

A pesar de todo, el desmantelamiento de ‘las Tinderianas’ marca un punto de giro importante, debido a que estaban plenamente identificadas por su proceder por medio de esa aplicación de citas.

El tema no es menor si se tiene en cuenta el camino con el que se busca recuperar la credibilidad en Medellín, ciudad duramente señalada por parte de algunos extranjeros debido a este tipo de casos.

¿Cómo prevenirse de robos por medio de Tinder?

El uso de aplicaciones de citas como Tinder, bajo alerta en Medellín, requiere un nivel alto de prevención para evitar ser víctima de estructuras delincuenciales que utilizan el engaño para cometer robos. Para garantizar su seguridad, las autoridades recomiendan las siguientes pautas de autocuidado:

Verificar la autenticidad del perfil: desconfiar de cuentas con fotografías que parecen profesionales o de modelos. Los delincuentes suelen utilizar imágenes perfectas para atraer víctimas rápidamente y ganar su confianza antes de concretar un encuentro presencial.

desconfiar de cuentas con fotografías que parecen profesionales o de modelos. Los delincuentes suelen utilizar imágenes perfectas para atraer víctimas rápidamente y ganar su confianza antes de concretar un encuentro presencial. Mantener la comunicación en la aplicación: evitar trasladar la charla a servicios como WhatsApp o Telegram de forma inmediata. Las herramientas de seguridad de Tinder permiten reportar comportamientos sospechosos, algo que se pierde al utilizar canales privados de mensajería externa.

evitar trasladar la charla a servicios como WhatsApp o Telegram de forma inmediata. Elegir lugares públicos para el encuentro: programar siempre sus primeras citas en sitios concurridos, como centros comerciales o cafeterías reconocidas. Jamás acepte encuentros en lugares aislados, domicilios privados o habitaciones de hotel durante el primer contacto físico con el desconocido.

programar siempre sus primeras citas en sitios concurridos, como centros comerciales o cafeterías reconocidas. Informe a sus contactos de confianza: Comparta siempre su ubicación en tiempo real con amigos o familiares. Enviar los datos de la persona con la que se reunirá y el lugar exacto del encuentro para facilitar la reacción de las autoridades ante emergencias.

Comparta siempre su ubicación en tiempo real con amigos o familiares. Controlar sus bebidas y alimentos: nunca aceptar tragos de extraños ni descuide su vaso durante la cita. El uso de sustancias como la escopolamina es frecuente en estas modalidades de robo para anular la voluntad de las víctimas y facilitar el hurto.

nunca aceptar tragos de extraños ni descuide su vaso durante la cita. El uso de sustancias como la escopolamina es frecuente en estas modalidades de robo para anular la voluntad de las víctimas y facilitar el hurto. Proteger su información financiera: no compartir datos sobre sus ingresos, lugar de trabajo o residencia. Evitar portar altas sumas de dinero en efectivo o joyas de gran valor que puedan convertirlo en un objetivo atractivo para los grupos criminales.

La Policía Nacional de Colombia, Tinder y hasta la Embajada de Estados Unidos en Colombia han emitido estas guías fundamentales para proteger la integridad y el patrimonio de los usuarios.

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