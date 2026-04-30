Un video difundido por un ciudadano en redes sociales registró un presunto caso de maltrato contra una adulta mayor en el barrio Los Alpes de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

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En las imágenes se observa a la mujer siendo movilizada con dificultad por dos personas, mientras presenta una condición de discapacidad en una de sus piernas, lo que generó rechazo entre quienes conocieron el contenido.

Durante el recorrido captado en el video, la adulta mayor es sometida a una situación de aparente maltrato físico y verbal, hecho que motivó la intervención de las autoridades.

El material audiovisual fue clave para que las entidades competentes activaran los protocolos de atención para posibles casos de vulneración de derechos de personas mayores.

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🚨Indignante caso en Ciudad Bolívar, Bogotá: una adulta mayor fue maltratada física y verbalmente por quienes serían sus propias hijas. Gracias a un video ciudadano, autoridades actuaron, la rescataron e iniciaron acciones legales.https://t.co/U4sLoNKqlJ pic.twitter.com/IckyRv82Y1 — La FM (@lafm) April 30, 2026

Autoridades distritales rescataron a la adulta mayor

Las autoridades distritales llegaron al sector tras conocer la denuncia ciudadana y realizaron labores de verificación con apoyo de la comunidad. De acuerdo con La FM, el lugar de residencia de la adulta mayor fue identificado y se procedió a su traslado a un centro asistencial para evaluar su estado de salud y descartar posibles lesiones.

Además, se activaron las rutas de atención para casos de violencia intrafamiliar y protección a personas mayores, mientras avanza la investigación para establecer responsabilidades.

Según el reporte difundido por la emisora, las mujeres involucradas serían identificadas como Eddy y Rocío Riaño, presuntas hijas de la adulta mayor.

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