Un violento ataque con arma de fuego sacudió al sur de la capital del país, específicamente en el barrio Betania de la localidad de Usme. En este sector, una pareja fue interceptada por un delincuente que, tras abordarlos, accionó su arma en repetidas ocasiones contra ambos, dejando un saldo trágico y una persona luchando por su vida.

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Tras la gravedad de las heridas sufridas durante la agresión, la mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de Bogotá, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento. Por su parte, el hombre que la acompañaba permanece recluido en el Hospital de Meissen, bajo pronóstico reservado debido a la severidad de los impactos recibidos, de acuerdo con lo informado por Blu Radio y Noticias Caracol.

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En el sitio donde se registró el atentado, las autoridades de criminalística lograron el hallazgo del arma de fuego presuntamente utilizada en el crimen. Según los reportes entregados, los supuestos agresores ya habrían sido plenamente identificados gracias a las labores iniciales de campo y el rastreo en la zona.

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• Hombre le disparó a su pareja en Usme.

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En este momento, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones pertinentes para establecer los móviles exactos detrás de este fatal ataque. Las unidades de inteligencia trabajan simultáneamente en la ubicación y captura de los señalados como responsables, quienes huyeron del lugar tras el tiroteo.

Bajo Sospecha

Bajo Sospecha es un formato periodístico de investigación que revela, analiza y expone casos de alto impacto social, como presuntas estafas, irregularidades, crímenes, denuncias o situaciones que afectan a la ciudadanía.