El ciudadano estadounidense Nuchem Yisrael Eber, rabino de la comunidad jasídica de Brooklyn (Nueva York), fue hallado muerto en Bogotá tras haber sido reportado como desaparecido desde el pasado martes 21 de abril de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información conocida, el hombre fue visto por última vez en el barrio Niza, en la localidad de Suba (norte), y su caso generó preocupación entre la comunidad judía y las autoridades locales.

La confirmación del fallecimiento también fue realizada por la senadora Lorena Ríos Cuellar, quien expresó su rechazo ante lo que calificó como un asesinato violento.

La congresista lamentó profundamente lo ocurrido, destacó la gravedad del hecho y pidió que se garantice justicia, subrayando la importancia de proteger la libertad religiosa en Colombia.

Lee También

Hasta el momento, no se conocen con exactitud las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo del rabino.

Cámaras de seguridad lo captaron saliendo de un apartamento tipo Airbnb en el norte de la ciudad la noche previa a su desaparición.

Será el Instituto de Medicina Legal el encargado de determinar las causas de la muerte, mientras que la Fiscalía General de la Nación asumirá la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El caso ha generado consternación y dolor, especialmente en la comunidad judía del país.

Finalmente, la senadora envió un mensaje de solidaridad a la Confederación de Comunidades Judías de Colombia y reiteró su llamado a que este crimen no quede impune.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables