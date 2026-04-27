La inseguridad en Bogotá no da tregua, ni siquiera a plena luz del día y en zonas de alta concurrencia. Este sábado 25 de abril, alrededor de las 5:00 p. m., un violento ataque sicarial sacudió las inmediaciones del centro comercial Mallplaza NQS, en la localidad de Los Mártires, dejando como saldo un hombre de 59 años fallecido.

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La víctima fue identificada como Carlos Gerardo González Guzmán. Según las primeras hipótesis de las autoridades, González se desplazaba en su vehículo particular cuando fue interceptado por sujetos en motocicleta. Al parecer, los delincuentes conocían que el hombre transportaba una alta suma de dinero e intentaron despojarlo de la misma; ante la resistencia o simplemente para asegurar el botín, le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra, según informó El Tiempo.

Tras las detonaciones que alertaron a los clientes del centro comercial y transeúntes, la Policía Metropolitana llegó al sitio y auxilió a González, quien quedó gravemente herido frente al volante. En una patrulla fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, los esfuerzos médicos fueron insuficientes: una hora después de su ingreso, el personal de salud confirmó su deceso debido a la gravedad de los impactos.

El vehículo de la víctima, que presenta varios orificios de bala, fue retirado por unidades de criminalística como parte del material probatorio. La Unidad de Vida de la Fiscalía ya asumió el caso y analiza las cámaras de seguridad de la zona para rastrear la ruta de escape de los sicarios, quienes huyeron con rumbo desconocido tras el ataque.

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Este hecho se suma a la preocupante racha de violencia en la capital, donde el fleteo sigue siendo una de las modalidades que más vidas cobra. Mientras tanto, el sector de Los Mártires permanece bajo vigilancia reforzada mientras se intenta dar con el paradero de los responsables de este nuevo crimen que enluta a una familia bogotana.

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