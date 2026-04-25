La tranquilidad de la madrugada de este sábado 25 de abril se vio interrumpida por un violento ataque que tiene en alerta a las autoridades y comerciantes del centro de la capital. Se supo que delincuentes lanzaron una granada de fragmentación contra varios establecimientos ubicados en la carrera 20 con calle 13, dejando graves daños materiales y un misterio por resolver.

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El ataque, que ocurrió en una zona de alta actividad comercial, fue captado con total claridad por cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa el momento exacto en que detona el artefacto explosivo al mismo tiempo en que un transeúnte pasaba cerca del lugar cuando la explosión destrozó vidrios, retorció rejas y sembró el terror entre los pocos testigos del lugar, según informó la cuenta Pasa en Bogotá.

Lo que más ha llamado la atención de los investigadores es la presencia de un ciudadano que caminaba por el lugar justo cuando se produjo la explosión. Aunque el video muestra que el transeúnte quedó a escasos metros del estallido, este, en una reacción difícil de explicar, abandonó el lugar por sus propios medios antes de que llegaran las ambulancias o la Policía Metropolitana de Bogotá. Hasta el momento, su estado de salud es una incógnita.

La zona ha sido acordonada por unidades antiexplosivos para recolectar restos del material y determinar el tipo de granada utilizado. Comerciantes del sector no ocultan su miedo, pues este tipo de actos suelen estar relacionados con el cobro de extorsiones por parte de bandas delincuenciales que operan en la zona céntrica.

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Las autoridades analizan las rutas de escape del atacante a través de las cámaras de la línea 123 para dar con su paradero. Por ahora, los dueños de los locales afectados evalúan las pérdidas millonarias mientras exigen una intervención urgente en materia de seguridad para esta zona neurálgica de la ciudad.

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