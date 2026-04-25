La inseguridad en Bogotá no da tregua y esta vez la víctima fue uno de los rostros más conocidos de la televisión colombiana. El periodista de Noticias Caracol, Luis Eduardo Maldonado, denunció a través de un video la preocupante situación que vivió su hijo en un exclusivo sector del norte de la capital, donde delincuentes desvalijaron su vehículo en cuestión de minutos.

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El hecho ocurrió en el barrio El Polo, una zona que se supone de alto flujo y vigilancia. Según el relato de “el flaco” Maldonado, su hijo estacionó el vehículo frente a un reconocido almacén de cadena, justo al lado de un club deportivo. Sin embargo, ni la ubicación ni la presencia de cámaras de seguridad detuvieron a los ladrones.

Rapidez delictiva Lo que más indignación causó en el comunicador fue la velocidad con la que actuaron los criminales. “En cinco minutos lo dejaron sin llantas”, afirmó Maldonado en el video, mientras señalaba los discos de freno del carro rojo, que quedó sostenido apenas por el aire tras el hurto de sus neumáticos traseros y delanteros.

Maldonado, con un tono de evidente frustración, no guardó silencio frente a la gestión de las autoridades locales. “Esta es la inseguridad en Bogotá… y los ladrones campantes por las calles”, sentenció el periodista, quien durante décadas ha cubierto la realidad del país y hoy le toca vivir en carne propia el flagelo de la delincuencia que azota a la ciudad.

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La denuncia de Maldonado se suma a las miles de quejas diarias de ciudadanos que ven cómo el robo de autopartes se ha convertido en un negocio lucrativo y de bajo riesgo para los hampones en la administración de Carlos Fernando Galán. En el video se aprecia que el lugar del robo cuenta con señalización de “zona de parqueo”, lo que aumenta la sensación de desprotección para los conductores que confían sus vehículos a estos espacios.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso específico, pero el video ya se ha vuelto viral, generando una ola de solidaridad con el periodista y una lluvia de críticas hacia la estrategia de seguridad en el norte de Bogotá. La familia Maldonado espera que las cámaras del almacén de cadena y del club deportivo ayuden a identificar a la banda de “apartamenteros” o robavídeos que operan en el sector del Polo.

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