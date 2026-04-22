Más detalles se conocen sobre el caso del hombre hallado sin vida dentro de un armario en el sur de Bogotá, luego de que se conocieran imágenes del momento en que las autoridades acordonaron la zona.

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La foto evidencian el armario de color azul abandonado en plena vía pública de Bogotá, justo en el sector de Brasilia, en límites entre Kennedy y Bosa, donde ocurrió el hallazgo hacia las 4:30 de la madrugada.

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Además, un reporte divulgado por CityTv muestra cómo se desarrolló el procedimiento luego de la alerta ciudadana que llegó a la línea de emergencias.

De acuerdo con el reporte, la ciudadanía alertó sobre la presencia de un armario sospechoso en la calle, lo que motivó la llegada de unidades de la Policía.

Al inspeccionar el mueble, los uniformados notaron rastros de sangre, por lo que procedieron a acordonar el área y activar el protocolo judicial.

Esta es la imagen del armario hallado en la madrugada:

En el barrio Britalia, localidad de Kennedy, las autoridades hallaron un cuerpo desmembrado dentro de un cajón. pic.twitter.com/ZZIKMLL5CN — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 22, 2026

Según las autoridades, el cuerpo encontrado en su interior corresponde a un hombre de aproximadamente 45 años que aún no ha sido identificado.

Además, se confirmó que la víctima no estaba desmembrada, aunque sí presentaba múltiples golpes, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento. Inicialmente se había manejado la versión de que el cuerpo había sido partido en varios pedazos.

Las autoridades indicaron que actualmente se adelantan labores de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido.

Entre las principales líneas de investigación están la identificación de la víctima, el lugar donde se produjo el crimen y las personas que abandonaron el armario en la vía pública.

Para ello, se están revisando cámaras de seguridad del sector con el fin de reconstruir los movimientos previos al hallazgo.

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