Un impactante hallazgo se registró en el sur de Bogotá luego de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un armario abandonado en plena vía pública, en hechos que son materia de investigación.

Sigue a PULZO en Discover

El caso ocurrió hacia las 4:30 de la madrugada de este miércoles 22 de abril de 2026 en la carrera 91 con calle 49 sur, sector de Brasilia, zona limítrofe entre las localidades de Bosa y Kennedy.

Según informó la Policía Metropolitana, el descubrimiento se produjo tras una llamada ciudadana a la línea de emergencias 123 que alertó sobre un armario sospechoso dejado en la calle.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron que el mueble, de color azul, presentaba rastros de sangre, por lo que acordonaron inmediatamente la zona y activaron los protocolos judiciales.

Lee También

Dentro del armario fue hallado el cadáver de un hombre, lo que generó alarma entre los residentes del sector.

Qué se sabe de la víctima

El comandante de la estación de Policía de Bosa, teniente coronel Óscar Chauta, confirmó que la víctima sería un hombre de aproximadamente 45 años de edad.

El oficial explicó que el cuerpo estaba completo y desmintió versiones iniciales que hablaban de un posible desmembramiento. No obstante, la inspección preliminar evidenció múltiples golpes y signos de violencia.

Hasta el momento, la persona no ha sido identificada debido a que no portaba documentos.

Además, las primeras indagaciones indican que el hombre no residiría cerca del lugar donde fue abandonado el armario, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen habría ocurrido en otro punto de la ciudad.

Investigación en curso

Unidades de Policía Judicial adelantan la recolección de pruebas y la revisión de cámaras de seguridad del sector para determinar quién transportó y dejó el armario en la vía pública.

Los investigadores buscan establecer:

La identidad de la víctima.

El lugar exacto donde ocurrió el homicidio.

Los responsables del hecho.

Hasta ahora no se han identificado testigos directos del abandono del mueble durante la madrugada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar información que permita avanzar en el caso a través de la línea 123.

El macabro hallazgo mantiene abiertas múltiples hipótesis y se convierte en uno de los hechos criminales más impactantes recientes en el sur de Bogotá, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.