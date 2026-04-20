Nuevos detalles conocidos por El Tiempo y confirmados por el brigadier general Giovanni Cristancho han terminado de reconstruir la secuencia de terror que se vivió este fin de semana en el barrio Los Laches. La tragedia, que involucra a la producción de la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, no ocurrió dentro del set, sino en plena vía pública y bajo una premisa aterradora: una confusión de identidad.

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El agresor, un joven de 24 años con un historial clínico de psicosis y esquizofrenia agravado por el consumo de drogas, habría regresado al lugar para “cobrar” un incidente del día anterior. Según la Policía, el sujeto había sido retirado del Instituto Roosevelt tras ponerse agresivo al no obtener su historia clínica. “Creemos que como vio en la puerta a su primera víctima, pensó que hacía parte de la seguridad y lo agredió”, explicó el general Cristancho.

Las cámaras de seguridad muestran un comportamiento errático y premeditado. El atacante pasó frente a su primera víctima —quien estaba recostada en una reja—, avanzó 20 metros, se detuvo, regresó y, sin mediar palabra, lo degolló por la espalda. Lo que siguió fue una reacción en cadena donde compañeros de trabajo intentaron intervenir, resultando en la muerte de otro integrante del equipo y la neutralización del agresor.

El creador del universo narrativo de la serie, Gustavo Bolívar, manifestó su profundo dolor a través de sus canales oficiales. “Lamento la muerte de los compañeros de la producción. El arte y la vida no pueden terminar así”, escribió el autor, enviando un mensaje de apoyo al equipo técnico y logístico con el que ha compartido años de trabajo.

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El caso pone sobre la mesa el peligro del consumo de sustancias psicoactivas en pacientes con trastornos graves. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esquizofrenia distorsiona la percepción de la realidad, y el uso de drogas como estimulantes o cannabis intensifica los episodios psicóticos y las recaídas.

En este caso, la falta de control sobre la patología del agresor, sumada a su adicción, se convirtió en el detonante de una jornada de sangre que dejó a cuatro personas capturadas (ya en libertad bajo la tesis de legítima defensa) y un trabajador más luchando por su vida en cuidados intensivos.

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