La violencia que sacudió el rodaje de la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el barrio Los Laches, centro de Bogotá, ya tiene nombres propios y un eco de dolor que llegó hasta la gala de los Premios India Catalina. La tragedia, que dejó tres personas muertas, ha unido al gremio actoral en un grito de rechazo y solidaridad.

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Una de las reacciones más conmovedoras fue la de la protagonista, Carmen Villalobos. Durante su intervención en los prestigiosos premios, la actriz no pudo ocultar su afectación: “Hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy. Mis sentimientos están con las familias de los compañeros de producción”, declaró ante la audiencia. Además, a través de sus redes sociales, dedicó un sentido homenaje a quienes compartían set con ella día a día.

Tras el caos desatado el pasado sábado 18 de abril, las autoridades confirmaron la identidad de los dos trabajadores de la producción que perdieron la vida intentando defenderse del brutal ataque.

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