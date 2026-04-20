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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Abr 20, 2026 - 9:43 am

La violencia que sacudió el rodaje de la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el barrio Los Laches, centro de Bogotá, ya tiene nombres propios y un eco de dolor que llegó hasta la gala de los Premios India Catalina. La tragedia, que dejó tres personas muertas, ha unido al gremio actoral en un grito de rechazo y solidaridad.

Una de las reacciones más conmovedoras fue la de la protagonista, Carmen Villalobos. Durante su intervención en los prestigiosos premios, la actriz no pudo ocultar su afectación: “Hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy. Mis sentimientos están con las familias de los compañeros de producción”, declaró ante la audiencia. Además, a través de sus redes sociales, dedicó un sentido homenaje a quienes compartían set con ella día a día.

Tras el caos desatado el pasado sábado 18 de abril, las autoridades confirmaron la identidad de los dos trabajadores de la producción que perdieron la vida intentando defenderse del brutal ataque.

  • Henry Alberto Benavides Cárdenas (45 años): Se desempeñaba como conductor de uno de los vehículos oficiales de la producción. Era una figura conocida y respetada por el equipo logístico.
  • Nicolás Francisco Perdomo (18 años): Un joven que apenas comenzaba su camino en la industria como productor de transporte. Su muerte a tan corta edad ha generado una ola de indignación en el sector audiovisual.

La Policía Metropolitana de Bogotá identificó al responsable de la masacre como Josué Cubillos Gaviria, de 24 años. Aunque inicialmente se rumoró que se trataba de un habitante de calle, la investigación aclaró que el sujeto presentaba graves problemas mentales que habrían detonado su accionar violento con un arma blanca. Cubillos también falleció en el lugar tras la riña que se generó cuando el equipo de rodaje intentó auxiliar a la primera víctima.

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Este hecho no solo enluta a las familias de Henry y Nicolás, sino que pone en tela de juicio las garantías de seguridad para las grandes producciones internacionales que eligen las calles de Bogotá como escenario.

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