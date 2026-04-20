Lo que debía ser una jornada normal de rodaje para la cuarta temporada de la exitosa serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, terminó en una auténtica pesadilla de sangre y muerte en el barrio Los Laches, en el centro-oriente de Bogotá. El pasado sábado 18 de abril, en el parqueadero del Instituto Roosevelt, se desató una tragedia que deja tres personas muertas y dos miembros de la producción vinculados a un proceso penal.

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Todo comenzó cuando Josué Cubillos García, de 24 años, irrumpió en la grabación y, sin mediar palabra, atacó con un arma blanca a dos integrantes del equipo: Henry Alberto Benavides y Nicolás Perdomo Corrales. Según los videos de seguridad, Cubillos degolló a una de las víctimas y le propinó heridas mortales a la otra en cuestión de segundos.

Ante la sevicia del ataque, otros dos miembros de la producción identificados como Jorge Alexánder Correa (logística, 19 años) y Nelson Alfonso Sanabria (asistente de producción, 29 años), persiguieron al agresor por el parqueadero. En medio de la persecución, también con armas cortopunzantes, le propinaron heridas a Cubillos García que le causaron la muerte en el lugar.

Los dos trabajadores fueron capturados en flagrancia y representados por el abogado Fabio Humar. Durante las audiencias preliminares que iniciaron la noche del domingo, la Fiscalía les imputó el cargo de homicidio doloso. Sin embargo, en una decisión que sorprendió a muchos, el ente acusador no solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que los procesados no representan un peligro para la sociedad.

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La defensa, liderada por Humar, anticipó que alegará legítima defensa o estado de ira e intenso dolor, dadas las circunstancias del ataque inicial. Se reveló además que el agresor, Josué Cubillos, tenía un historial de al menos cuatro ingresos a centros médicos por crisis de salud mental y ya había tenido un altercado en el instituto un día antes.

El caso ha escalado a nivel internacional, pues la producción pertenece a la firma Tis Studios y tiene contratos de distribución con gigantes como Telemundo y Disney. Mientras los dos implicados quedaron en libertad, el juez de control de garantías les advirtió que deberán comparecer a todas las citaciones de la justicia para responder por el fallecimiento de Cubillos, en un proceso que promete reabrir el debate sobre los límites de la defensa propia en Colombia.