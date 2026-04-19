Una tragedia se presentó en el oriente de Bogotá por cuenta de una presunta riña que dejó tres víctimas fatales. Un sujeto atacó con un arma blanca a varias personas en el Parque Nacional Oriental de Los Laches, barrio de Santa Fe, donde se llevaba a cabo el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’, novela que estelariza Carolina Gaitán.

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Precisamente, la actriz se mostró conmocionada por la riña que ocurrió durante la tarde del pasado sábado 18 de abril y dejó tres víctimas mortales, incluyendo al agresor. A través de su cuenta en Instagram, la intérprete y cantante confirmó que los otros fallecidos hacían parte del equipo de producción de la telenovela.

¿Quién fue la víctima por riña durante rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

La actriz de otras producciones como ‘Rojo carmesí’ o ‘Las hermanitas Calle’ publicó una foto de uno de sus compañeros de rodaje que perdieron la vida por cuenta de un energúmeno. Según la publicación de Gaitán, el integrante se llamaba Nicolás y tenía una buena relación con la actriz.

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, complementó la intérprete.

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Por su parte, la Policía detalló qué hubo detrás del crimen y detalló que un sujeto atacó sin razón alguna a otro hombre con un arma blanca. Esto provocó que varias personas, entre las que había miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, salieran en defensa del herido, por lo que el agresor las atacó e hirió a dos personas más.

“Un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano.Posteriormente, varias personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas el agresor”, dijo en una atención a medios Giovanni Cristancho, brigadier general de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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