La inseguridad en Bogotá sigue sin dar tregua y los ciudadanos siguen cada vez más con preocupación por no poder salir tranquilos a los espacios públicos. Un caso reciente ocurrió en el barrio Galerías, donde la víctima fue una pareja de adultos mayores; el caso habría ocurrido durante la noche del pasado viernes 17 de abril, quedó en video y evidenció la gravedad de la situación.

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Las imágenes, grabadas por un residente del sector que vio todo desde lo alto de su apartamento, muestra a unos asaltantes que se movilizaban en un vehículo rojo. Estos sujetos se abalanzan contra la pareja que llegaba a su residencia en una camioneta de alta gama gris y los intimidan con pistolas.

Los rateros reducen a sus víctimas hasta dejarlas en el suelo para poderse llevar la camioneta, no sin antes esculcarles los bolsillos y robarles algunas pertenencias. Después, se suben inmediatamente al carro cómplice, mientras que uno de ellos se sube al automotor hurtado y huyen a toda velocidad por la calle.

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Un policía que iba a pie por el sector alcanza a percatarse de la situación, pero no puede hacer nada por la alta velocidad a la que ya iban los amigos de lo ajeno.

El video tuvo varias reacciones en redes sociales y evidenció el disgusto de la ciudadanía. “Terrible. ¿Cómo sería el susto de la pareja?”, “ya los venían siguiendo a Dios. Gracias no les hicieron nada” o “¿el policía por qué no los levantó a plomo?”, se lee en algunos comentarios.

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