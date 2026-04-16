Un nuevo caso de inseguridad, con un toque de cinismo, quedó registrado en video en Bogotá. Dos mujeres, que ingresaron a un establecimiento de productos para animales fingiendo ser clientas, fueron captadas por las cámaras de seguridad mientras intentaban sustraer mercancía bajo una modalidad que dejó perplejos a los trabajadores.

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#DESCARO 😡 Dos mujeres fueron sorprendidas en pleno intento de hurto dentro de una tienda de mascotas en Bogotá. Cams/seguridad caotaron a las señaladas intentando esconder mercancía bajo un abrigo. Lo insólito ocurrió cuando, al ser descubiertas, reaccionaron con agresividad. pic.twitter.com/KjzIvwsMpE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 16, 2026

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Las señaladas ingresaron al local cargando a un pequeño perro en brazos, lo que inicialmente no despertó sospechas. Sin embargo, las grabaciones difundidas por la cuenta de X Colombia Oscura muestran el momento exacto en el que las mujeres comienzan a ocultar chalecos para mascotas entre sus pertenencias: una de ellas guardó elementos bajo un saco, mientras que la otra utilizó la capota de su chaqueta como escondite.

Lo que más llamó la atención de los presentes no fue solo el intento de robo, sino la actitud de las involucradas. Cuando la encargada del local las increpó, asegurando que ya sabía lo que tenían escondido gracias al monitoreo de las cámaras, las mujeres reaccionaron con agresividad y descaro.

El pretexto: al verse acorraladas, las ciudadanas intentaron ‘negociar’ preguntando en tono grosero el precio de los artículos que ya tenían ocultos.

La confrontación: ante la negativa de entregar los productos de forma voluntaria, la trabajadora tuvo que pararse frente a ellas para impedir que abandonaran el lugar sin devolver lo sustraído.

En un acto de defensa de su puesto de trabajo, la empleada cerró las vitrinas y procedió a sacar personalmente uno de los chalecos que estaba escondido en la capota de una de las jóvenes. La mujer les reclamó enfáticamente por su comportamiento, recordándoles que ese tipo de actos afectan directamente a quienes trabajan honestamente en el lugar.

“Ustedes no deben hacer eso, yo soy una trabajadora y a mí es a quien afectan”, se escucha decir en el reporte del incidente.

Hasta el momento, se desconoce si se interpuso una denuncia formal o si hubo acciones legales posteriores contra las dos mujeres, quienes finalmente tuvieron que dejar la mercancía tras ser expuestas en pleno establecimiento.

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