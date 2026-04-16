Las autoridades en Bogotá investigan el homicidio de un hombre de 54 años ocurrido el 15 de abril de 2026 en la localidad de Kennedy, sur de la capital, en un caso que es analizado y que quedó registrado en cámaras de seguridad.

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(Vea también: Momento en que conductor arrolló a ladrones que luego lo asesinaron en el sur de Bogotá)

El hecho se presentó en el sector de Boitá, en la zona de la carrera 72 J con calle 46 sur, donde un sujeto interceptó a una mujer que se habría bajado de un vehículo gris y le arrebató un paquete. Posteriormente, el delincuente se subió a una motocicleta que lo esperaba cerca del mencionado carro.

Según la grabación, el conductor del vehículo reaccionó de inmediato y aceleró, arrastrando la motocicleta en la que huían los dos sujetos. Luego de la colisión, los atacantes cayeron al suelo y uno de ellos habría accionado un arma de fuego contra el conductor, quien recibió varios impactos dentro del vehículo en medio de la vía pública.

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El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Kennedy, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos.

#BOGOTA. Momento exacto en el que sujetos en motocicleta ases¡nan a ciudadano en b/Boitá, loc/Kennedy. En la filmación se observa como la víctima arrolla a los individuos con el vehículo después que robaron a un familiar. Uno de los presuntos implicados fue capturado, la… https://t.co/6b20NkWsBb pic.twitter.com/qOg5am3lIu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 16, 2026

¿Qué dijo la Policía sobre el crimen del conductor en Kennedy?

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, explicó que la principal hipótesis apunta a un caso de fleteo; sin embargo, no se sabe aún el contenido del paquete que le quitaron a la mujer.

“La Policía Nacional permite informar la captura de un ciudadano de 31 años de edad por el delito de homicidio en la localidad de Kennedy, hechos que se presentaron en el barrio Boitá hacia la 1 y 45 pm, donde la comunidad informa a la Policía Nacional sobre unos disparos. Al llegar a la zona de atención, al lugar de los hechos, evidencian una persona lesionada, la cual es trasladada al centro hospitalario, donde posteriormente fallece”, indicó el uniformado.

Además, de acuerdo con las cámaras de seguridad del sector, los delincuentes habrían seguido al carro gris y habrían planeado de antemano el golpe, por lo que, según el Tiempo, no se descarta que exista un autor intelectual.

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