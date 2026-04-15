El asesinato de Luis Arturo Martínez Monrroy, el joven de 19 años que fue atacado durante un robo en Bogotá, sigue provocando dolor e indignación, especialmente por el clamor de justicia de su familia. Su madre habló sobre la tragedia y expresó la profunda impotencia que sienten tras perder a un joven que, según dijo, solo buscaba salir adelante y ayudar a sus seres queridos.

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“Más allá del dolor que nos acompaña, es esa impotencia que tenemos como familia, porque era un niño que vivía en busca de su sueño”, manifestó la mujer en Noticias RCN, recordando que su hijo había llegado desde el municipio de Hatillo de Loba, en Bolívar, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Luis Arturo dejó una bebé y a sus padres, quienes viajaron a Bogotá para reclamar su cuerpo y darle sepultura.

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De acuerdo con el relato de la familia, el crimen ocurrió en una carnicería del barrio Gran Granada, donde cuatro delincuentes participaron en el asalto. Dos de ellos ingresaron al establecimiento mientras otros esperaban afuera. En medio del hecho, el joven intentó escapar, pero fue impactado por un disparo. “Él solo corrió para guardar su vida. Llegó a un hospital, pero estaba muy grave”, relató su madre.

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La mujer también cuestionó el aumento de la inseguridad en la ciudad. “Cada día se ve más reflejada la inseguridad. Es la impotencia de ver cómo llegan y le disparan sin tener compasión”, aseguró, evidenciando el temor que viven muchas familias ante este tipo de hechos violentos.

Finalmente, la familia hizo un llamado urgente a las autoridades para que capturen a los responsables y eviten que el caso quede en la impunidad. “Que los capturen lo más pronto posible, que respondan por este hecho tan lamentable… dejan casos abiertos y no resuelven nada, y queda una familia destruida”, concluyó.

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