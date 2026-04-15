Nicolle Sefair y Jean Sefair se volcaron a las redes sociales para dar detalles de cómo los delincuentes se las ingeniaron para robarles 37 millones de pesos de su cuenta empresarial del banco Davivienda.

Sigue a PULZO en Discover

La joven dice que llegaron de una cita médica y, al darse cuenta, descubrieron que les habían vaciado la cuenta del mencionado banco.

Afirma que tardaron varios minutos en contactarse con el banco y que les sacaron en total 37 millones de pesos en cuestión de minutos. También señala que les cambiaron el usuario y les retiraron el dinero en 10 transacciones diferentes.

Ellos explican que, cada vez que cambian algún dato, como el correo electrónico, siempre les piden acceso biométrico, y que en esta ocasión les modificaron todo para realizar las transacciones sin ningún tipo de doble verificación.

Pulzo contactó al banco y, ante la gravedad de los hechos, la entidad señaló que ya recibió la denuncia de los emprendedores y que se trabaja arduamente al frente de esta situación para dar con los responsables de este caso que puntualmente afectó a los jóvenes y a sus trabajadores.

La rápida respuesta del banco refleja el compromiso de la entidad con la seguridad de sus clientes y con la investigación de fraudes que impactan directamente la estabilidad financiera de sus usuarios.

Phishing y más estafas con las que pueden vaciarle su cuenta

Para evitar estafas como el phishing o el vaciado de cuentas bancarias, es fundamental adoptar hábitos de seguridad digital. Nunca haga clic en enlaces sospechosos enviados por correo, mensajes de texto o WhatsApp, incluso si parecen provenir de su banco. Verifique siempre que la página web sea oficial antes de ingresar sus claves.

Active la autenticación en dos pasos en todas sus cuentas bancarias y aplicaciones financieras, ya que añade una capa extra de protección. Revise con frecuencia los movimientos de sus cuentas para detectar transacciones no autorizadas a tiempo.

No comparta contraseñas, códigos de verificación ni datos personales por teléfono, correo o redes sociales. Cambie sus claves periódicamente y use contraseñas fuertes, combinando letras, números y símbolos.

Mantenga actualizado el sistema operativo y antivirus de sus dispositivos para reducir vulnerabilidades. Evite conectarse a su banca en línea desde redes Wi-Fi públicas o equipos compartidos.

Si recibe llamadas supuestamente del banco, cuelgue y comuníquese directamente con la entidad a través de canales oficiales. Finalmente, active alertas automáticas de movimientos bancarios para recibir notificaciones inmediatas y reaccionar rápido ante cualquier actividad sospechosa, bloqueando tarjetas o cuentas si es necesario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.